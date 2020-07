Integrantes de diversas asociaciones de abogados de La Laguna realizaron una protesta para pedir que se reactiven las funciones en el Poder Judicial, por la pausa que hay debido a la contingencia sanitaria del COVID-19.

Dicen que mientras que las autoridades argumentan que funcionan a un 70 por ciento, la realidad es otra, pues solo se atienden casos que se consideran importantes. Afirman que la impartición de justicia no debería haber personas menos o más importantes.

Manifestaron que mientras que en otros estados, como en Coahuila, se realizan audiencias de manera virtual, en Durango no. Acusan que de por sí hay un rezago en los procedimientos, con la pandemia el retraso es mucho mayor. Además están por programar el periodo de vacaciones del personal sindicalizado, por lo que insisten que seguirán "atorados" miles de procedimientos.

Acusaron que con esta situación se violan los derechos humanos de los justiciables y de la sociedad en general, pues están detenidos, no solo los procesos del orden judicial, sino también los civiles, los cuales tienen que ver con pensiones alimenticias o reposición de bienes.

Mencionaron que en tres ocasiones se han reunido con el presidente del Tribunal de Justicia para buscar alternativas e implementar protocolos sanitarios que permitan reiniciar las actividades, pero todo ha quedado solo en promesas.

"Esta es la segunda ocasión que nos manifestamos y tratamos de no causar molestia, pero es urgente la apertura del Poder Judicial, pues incluso debería de llevar a cabo de manera electrónica. Se habla de que se está trabajando al 70 por ciento pero consideramos que no es verdad, ya que solo se están atendiendo los casos que consideran importantes y creemos que todos los casos son urgentes. Cada ciudadano, es importante, no se pueden etiquetar cuáles son importantes y cuáles no, porque se estarían vulnerando sus derechos humanos", dijo Misael Zúñiga, vocero de la movilización.

Recordaron que los juzgados permanecen cerrados desde el 18 de marzo y reiteraron que se han hecho propuestas para que, cumpliendo con los estrictos protocolos de sanidad, se retomen las actividades, incluso de manera escalonada.

Hicieron un llamado al Gobierno del Estado, al Congreso y al Poder Judicial a que atiendan la petición, pues reiteraron que se vulneran los derechos humanos de los justificables.

Incluso dijeron que interpusieron un amparo, puesto que "se está perjudicando a la sociedad en general, entendemos la situación de la contingencia sanitaria, sin embargo la justicia es una actividad esencial y de ninguna manera se puede estar coartando ni deteniendo".

El contingente de alrededor de 200 personas se reunió frente a la presidencia municipal de Gómez Palacio. Avanzaron al edificio del Poder Judicial, frente a la Plaza de Armas, donde dieron un breve mensaje.