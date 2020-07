Reforzarán protocolos COVID en comercios

Porque se han relajado las medidas sanitarias en los comercios de toda La Laguna de Coahuila, buscarán reforzar los protocolos mediante una campaña en redes sociales, así como la difusión de trípticos entre clientes y establecimientos. De seguir así, se contemplan propuestas más drásticas como el cierre durante los fines de semana o la reducción de horarios.

En un ejercicio de autocrítica, Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que los negocios "somos parte del problema, tenemos que convertirnos en parte de la solución", al considerar que se han relajado las medidas en los establecimientos, ya sea porque no se pide el cubrebocas a los clientes al ingresar o no se tiene tapete sanitizante, etcétera.

Refirió que se hizo un análisis en los cinco municipios de La Laguna de Coahuila, con recorridos en las zonas comerciales, en los que se detectó a gente sin cubrebocas, entre otras cuestiones.

De acuerdo al Análisis Situacional del Comercio Regional ante la Nueva Realidad, que presentaron ayer en la reunión del Subcomité de Salud, hay 26 mil 250 negocios abiertos (77%), 2,982 siguen cerrados (9%), 1,267 tienen un cierre definitivo (4%), 231 se mantienen en home office (1%) y 3,068 no contestaron (9%).

Cuerda Serna señaló que hay giros como quintas, salones de fiestas y otros que se mantienen cerrados a la espera de que se autorice su apertura por parte del Subcomité, pero ello es con base en el comportamiento de los contagios que, lejos de bajar, se han incrementado en la Zona Metropolitana.

"Tenemos que poner todos de nuestra parte, la ciudadanía tiene que ser consciente porque si no, van a cerrar los giros, ya se determinó quitar una hora a los restaurantes bares, es un acuerdo donde se empieza a limitar y, si esto no cede, por el bien de todos, tendrían que limitar horarios, limitar a no abrir los sábados y domingos", expresó.

Señaló que los negocios serán más vigilados y revisados en los próximos días debido al aumento en los contagios, como parte de las medidas que acordó el Subcomité, de ahí que insistió en que no se relajen las medidas.

Según el análisis en el municipio de Torreón los comerciantes encuestados reconocen un entorno económico complejo, sin embargo, el nivel de incertidumbre es bajo, comparado con los indicadores de confianza sobre una pronta recuperación que oscila en un 80 %. Se estima que el plazo sea después seis meses.

Los negocios más afectados, que determinaron un cierre definitivo en sus actividades, corresponden a la venta de ropa y de alimentos, así como servicios de estéticas y publicidad.

Panorama

En Laguna de Coahuila: *26 mil 250 negocios abiertos (77%). *2,982 siguen cerrados (9%). *1,267 tienen un cierre definitivo (4%). *231 se mantienen en home office (1%). *3,068 no contestaron la encuesta realizada por la Canaco (9%).