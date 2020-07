Endurecen medidas contra la pandemia

El Subcomité Técnico de Salud en La Laguna anunció que se endurecerán las medidas de prevención sanitaria en la región, ante el panorama de contagios del SARS-CoV-2 (COVID-19) que persiste en la Comarca Lagunera desde hace meses. Dentro de las principales acciones se contempla el ya sancionar a quienes se resistan a usar cubrebocas en la vía pública.

También informaron que se fijará una hora especial para el cierre de restaurantes y restaurantes bar en general. A las 23:00 horas deberán dejar de brindar el servicio para evitar una mayor movilidad de la población en horarios nocturnos.

Luego de la reunión operativa semanal que sostuvieron los integrantes del Subcomité Regional en Torreón, se acordó que el Gobierno estatal y los Municipios coordinarán acciones de vigilancia especial mediante filtros itinerantes en las ciudades, para exhortar en primer lugar a la población a que use adecuadamente el cubrebocas. En caso de omisión reiterada se les aplicarán sanciones de acuerdo a cambios que serán realizados en las reglamentaciones locales.

"Hemos acordado implementar primero una campaña de concientización. Segundo, vamos a empezar dentro de los operativos normales que tienen los policías municipales y el Gobierno del Estado, es decir, no vamos a andar de cacería, vamos dentro de los operativos normales a exigir el cubrebocas. Si por alguna razón se detiene un automóvil porque iba a exceso de velocidad o porque se cometió alguna infracción, bueno, se revisará su cubrebocas. Si están revisando un comercio y en el comercio hay gente sin cubrebocas, el comercio será sancionado, será clausurado. No vamos a andar de cacería, vamos a hacer nuestra chamba diariamente, vamos a ampliar nuestra capacidad de inspección", expusieron.

Al respecto, el alcalde Jorge Zermeño Infante adelantó que no habrá "pretextos" para quienes salen a la calle sin protección facial. Dijo que ya se ordenó la compra de 15 mil cubrebocas para ser comenzados a distribuir gratuitamente entre la población, además de que esperan un donativo de ese tipo de artículos de parte de una empresa, también para su entrega gratuita e inmediata entre la ciudadanía.

Informó que habrá una "fuerte" difusión en medios de comunicación y espacios públicos sobre la necesidad de usar cubrebocas y no salir a menos que sea estrictamente necesario, por lo que pidió apoyo a la ciudadanía para que la contingencia sanitaria sea solventada de mejor manera.

"Tienen que ser acciones disuasivas, vamos a sancionar negocios que permitan que la gente llegue sin cubrebocas. No podemos andar persiguiendo a la gente en la calle, pero la mejor fórmula es que a ninguna oficina, a ningún negocio, a ningún lugar, entres sin cubrebocas. Ahorita vamos a comprar 15 mil, tengo ya un ofrecimiento de algún empresario, vamos a ver si conseguimos más; ya hemos donado más de 135 mil, vamos a continuar con esta campaña pues dándoles a aquellos que no lo traen y no tienen para andar comprando", declaró el presidente municipal.

Reunión del Subcomité

