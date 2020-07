El día que el concierto Live Aid hizo historia

Le llamaron "El día que la música cambió al mundo" porque durante 16 horas y con más de 60 artistas divididos en media docena de países, se ayudó a África en el combate a la hambruna. Todo comenzó con el cantante británico Bob Geldof viendo un reportaje de niños, hombres y mujeres prácticamente en huesos, intentando sobrevivir en el continente negro: "Estoy viendo morir a un niño", dijo Geldof, recordando la impresión que le dio ver el video.

Entonces, en noviembre de 1984, reunió a figuras inglesas como Bono, George Michael y Sting para interpretar la navideña Do they know it's Christmas?. Semanas después, con intérpretes como Michael Jackson, Ray Charles y Bruce Springsteen, se grabó We are the world, en EUA.

El 13 de julio de 1985, el concierto Live Aid comenzó en el extinto estadio de Wembley, con Cold Stream Guards y Status Quo. Más tarde, se sumaría Band Aid, en el estadio Kennedy de Filadelfia, en Estados Unidos.

Quien tenía los derechos de transmisión fue MTV, que lo transmitió íntegro, mientras el canal 5 de Televisa sólo transmitió una parte. Fue visto por 3 mil millones de personas y se recaudaron cerca de 100 millones de dólares, el dinero fue destinado a Etiopía, país que vivió una gran sequía entre 1983 y 1985.