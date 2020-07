Agradece Obrador a dueño de restaurante por no despedir a trabajadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a Tito Briz, propietario de la cadena de restaurantes "El Cardenal", por no haber despedido a ninguno de sus trabajadores a pesar de cerrar por más de tres meses debido a las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19, por lo que aseguró, es un ejemplo de empresarios que tienen dimensión social y que piensan en los trabajadores.

En un video grabado por su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, y acompañado de Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico de Presidencia, el titular del Ejecutivo federal aseguró que difunde ese video para demostrar que con medidas sanitarias se puede transitar hacía la nueva normalidad.

"Estoy en el restaurante 'El Cardenal', vine con Julio, con su esposa, está tomando este video Beatriz. Estamos con Tito Briz, que es el dueño de este restaurante emblemático de comida mexicana 'El Cardenal', y con mucho gusto con los trabajadores.

"Vengo a demostrar que debemos de ir hacia adelante, transitar hacía la nueva normalidad, a la nueva realidad, que podemos hacerlo con cuidado, con sana distancia. Aquí en este restaurante hay un protocolo de salud, que da garantías a los que vienen.

"Yo quiero además hacer un reconocimiento a Tito, porque a pesar de estar más de tres meses, sin actividad, estuvo el restaurante más de tres meses sin despedir a ningún trabajador en una situación muy difícil.

"Por eso le deseo a todos los empresarios de todas la ramas productivas de México que les vaya muy bien, y que no se pierda la fe y que se actúe como lo hizo Tito, que es un empresarios con dimensión social, porque él pudo cerrar e irse, dedicarse a otra actividad, ya no invertir pero pensó en ellos en los trabajadores, pensó en el prójimo y eso me llena de orgullo, por eso estoy aquí, además se come muy buen y no es caro, es bueno y suculento, estar aquí comiendo en 'El Cardenal', dijo el mandatario.

El COVID-19 sumó a otras 83 mil 311 personas que perdieron su empleo formal durante junio de este año, de acuerdo con cifras de trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De esta forma, a raíz de la pandemia se acumulan un millón 114 mil puestos cerrados en los últimos cuatro meses, cifra que supera el millón 3 mil plazas que se generaron entre 2018 y 2019.

El reporte del IMSS muestra que la mayor destrucción de empleos formales fueron de carácter permanente, cuyo costo para patrones es más elevado, por lo que su recuperación será larga y difícil.

Durante el sexto mes del año se eliminaron 85 mil 554 empleos de carácter permanente y se generaron apenas 2 mil 243 plazas eventuales, con lo que de marzo a junio se eliminaron 769 mil 323 mil puestos permanentes y 344 mil 354 de carácter eventual.

El IMSS informó que al 30 de junio de 2020 se tienen registrados 19 millones 499 mil 859 puestos de trabajo, 4.5% menos que al cierre del año pasado.

De estos, 86.6% son permanentes y el restante 13.4% son eventuales. Con lo anterior, la disminución del empleo de enero a junio de 2020 es de 921 mil 583 puestos, de los cuales 73% corresponde a trabajos permanentes.

Salí con Beatriz a comer a El Cardenal. Los dueños han resistido la crisis sin despedir a los trabajadores. Muchos empresarios han actuado con solidaridad. Gracias. pic.twitter.com/Ovkq9mBS8U — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 13, 2020