Tina Turner regresa a la música a sus 80 años junto a Kygo

A sus 80 años de edad, la intérprete lució espectacular en la foto promocional del lanzamiento de la versión remasterizada de su éxito de 1984.

Aunque el año pasado Turner asegurara que estaba lista para retirarse de la industria de la música, sorprendió con su nueva colaboración.

"No puedo creer que lanzaré una colaboración con Tina Turner de 'What's Love Got To Do With It?'", escribió en Twitter.

Can’t believe I’m releasing a collab with @LoveTinaTurner this Friday! ‘What’s Love Got To Do With It’ is one of my all time favorite songs, and it feels surreal to get the opportunity to work with such a legendary artist! Can’t wait for you all to hear it pic.twitter.com/q4kroHm1H9