Si muero joven, la emotiva canción que Naya Rivera cantó en Glee

“Si muero joven, entierrame en satén, tiéndeme en una cama de rosas, húndeme en el río al amanecer, despídeme con la letra de una canción de amor”, se le escucha entonar a la cantante en el video que Internautas han viralizado para recordar a quien diera vida a la porrista “Santana López” en el drama musical.

Casi al final de la grabación, la artista de 33 años vuelve a repetir el coro con el que comienza a interpretar la canción, no obstante, su personaje rompe en llanto.

La voz de Naya en if I die young siempre logró ponerme los pelos de punta pero el hecho de que ella haya muerto tan joven ahora me destroza. Tenía toda una vida aun por disfrutar pic.twitter.com/nC63zRlwSK

La publicación de la actuación de la actriz provocó que usuarios de redes compartieran otras participaciones en las que Naya destacó en la serie gracias a su voz y talento en la pantalla.

Naya interpretó muchas canciones para soló enfocarse en If I Die Young, hay que recordar Rumour has it/ Someone like you, una de las canciones más exitosas de Glee y que intrepretó Naya junto a Amberpic.twitter.com/YU6CpBmbne