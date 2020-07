Piden a los laguneros no ser #CoronaBobo

La Mesa de Salud de La Laguna arrancó con la campaña #CoronaBobo, que busca exhortar a la ciudadanía a que cumpla con las medidas sanitarias para la prevención del contagio de COVID-19.

Mediante videos en redes sociales, se expone la necesidad de que la gente cumpla con el uso del cubrebocas, la sana distancia al estar formados en alguna fila, no realizar fiestas y no salir de casa cuando no es necesario, a fin de no ser un #CoronaBobo. La campaña es impulsada por Laguna Yo Te Quiero y Medios Por La Laguna Unidos, y trata de concientizar sobre los riesgos de no protegerse ante la pandemia que se vive actualmente.

La Mesa de Salud había informado hace algunas semanas que trabajaría en una campaña para incidir en la responsabilidad individual y colectiva para atender las medidas de prevención que los médicos han insistido en tomar desde el inicio de la contingencia, pues se busca que la reactivación económica y el término del confinamiento se haga de una manera responsable.

