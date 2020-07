El Subcomité Técnico de Salud en La Laguna advirtió este lunes que se endurecerán las medidas de prevención sanitaria en la región, esto ante el panorama de contagios del SARS-CoV-2 (COVID-19) que persiste en La Laguna desde hace meses, dentro de las principales acciones se contempla el ya sancionar a quienes se resistan a usar cubrebocas en la vía pública.

Luego de la reunión operativa semanal que sostuvieron los integrantes del Subcomité Regional en Torreón, se acordó que el Gobierno Estatal y los municipios coordinarán acciones de vigilancia especial mediante filtros itinerantes en las ciudades, esto para exhortar en un primer lugar a la población a que usen adecuadamente el cubrebocas, en caso de omisión reiterada se les aplicarán sanciones de acuerdo a cambios que serán realizados en las reglamentaciones locales.

"Hemos acordado implementar primero una campaña de concientización, segundo vamos a empezar dentro de los operativos normales que tienen las policías municipales y el Gobierno del Estado, es decir, no vamos a andar de cacería, vamos dentro de los operativos normales a exigir el cubrebocas, es decir, si por alguna razón se detiene un automóvil porque iba a exceso de velocidad o porque se cometió alguna infracción, bueno, se revisará su cubrebocas, si están revisando un comercio y en el comercio hay gente sin cubrebocas, bueno pues el comercio será sancionado, será clausurado, o sea no vamos a andar de cacería, vamos a hacer nuestra chamba diariamente, vamos a ampliar nuestra capacidad de inspección".

Al respecto, el alcalde Jorge Zermeño adelantó que no habrá "pretextos" para quienes salen a la calle sin protección facial, dijo que ya se ordenó la compra de 15 mil cubrebocas para ser comenzados a distribuir gratuitamente entre la población, además de que esperan un donativo de ese tipo de artículos de parte de una empresa, también para su entrega gratuita e inmediata entre la ciudadanía.

Adelantó que habrá una "fuerte" difusión" en medios de comunicación y espacios públicos sobre la necesidad de usar cubrebocas y no salir a menos de que sea estrictamente necesario, por lo que pidió apoyo a la ciudadanía para que la contingencia sanitaria sea solventada de mejor manera.

"Tienen que ser acciones disuasivas, vamos a sancionar negocios que permitan que la gente llegue sin cubrebocas, no podemos andar persiguiendo a la gente en la calle, pero la mejor fórmula es que a ninguna oficina, a ningún negocio, a ningún lugar entres sin cubrebocas, ahorita vamos a comprar 15 mil, tengo ya un ofrecimiento de algún empresario, vamos a ver si conseguimos más, ya hemos donado más de 135 mil, vamos a continuar con esta campaña pues dándole a aquellos que no lo traen y no tienen para andar comprando", dijo Zermeño Infante.

Llamaron las autoridades a que la población tome conciencia respecto a la necesidad de "convivir con el virus", actividades como ejercicio al aire libre, salidas a restaurantes y demás no serán restringidas, aunque sí será necesario el uso del cubrebocas, de lo contrario, podrían ser sujetos a llamados de atención de elementos de seguridad y en casos especiales, de sanciones hasta económicas, mismas que serán definidas en próximos días.