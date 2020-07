Vitela y Aispuro abordan situación de materialistas con la CATEM

La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, habló este lunes con el gobernador José R. Aispuro Torres y con el subsecretario de Gobierno, Manuel Ramos Carrillo, sobre la necesidad de lograr una resolución, en el marco de la legalidad, al conflicto de los trabajadores materialistas con la CATEM. El problema lleva meses.

Recordó que recientemente estuvo un grupo de personas (transportistas del ramo de la construcción) pidiendo el apoyo del Ayuntamiento para resolver un conflicto entre los sectores sindicales. La alcaldesa descartó que se trate de un conflicto interno porque ya trastoca a la población (tanto ciudadanos como empresarios) y el bloqueo de vialidades.

"Sin embargo, esto ya tiene que ver con el gobierno en cuanto a que ya hay un impacto en la vialidad", dijo la alcaldesa.

Mencionó que en ese sentido, ellos, los trabajadores materialistas inconformes, acudieron a expresar este problema tanto con la Subsecretaría de Gobierno, como con el Ayuntamiento.

"Y ya platicamos con el gobernador para poder buscarle una solución dentro de la legalidad. Porque ellos lo que se quejan, entiendo así, es que no solo no les han pagado, la información trae truco, pues no les han pagado lo que le debe pagar una empresa a un particular sino que están cobrando por ellos y el problema que tienen no solo es que no les paguen lo que les deben de dar, pues ellos ponen sus precios -ahora este sindicato- y no solo eso sino que el trabajador que tiene años en sus camiones no puede ni siquiera facturar ni comprobar gastos ni tener contabilidad, entonces éste es un grave problema que se tendrá que resolver.Tiene que ver esto con las administraciones y con los gobiernos cuando ya hay un impacto social como es la vialidad", explicó la alcaldesa Marina Vitela.

La autoridad dijo que hará entrega de una tarjeta técnica al gobernador para que pueda seguir este conflicto de cerca y también enfatizó que, por el momento, no se tomaron decisiones al respecto, solo se tuvo una comunicación.