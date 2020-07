¿Qué artículos se sugieren portar en la 'nueva normalidad'?

Con la llegada de la nueva normalidad y la reactivación de distintos sectores, las autoridades sugieren seguir las medidas preventivas indicadas para reducir significativamente el riesgo de contagio.

Si requieres salir de tu casa, es recomendable llevar contigo los siguientes productos que te permitirán mantener un control sanitario.

*Cubrebocas

El uso del cubrebocas sigue siendo obligatorio al poner un pie fuera de tu casa. Si usas desechables y pasarás mucho tiempo fuera (por ejemplo, por una larga jornada laboral) se recomienda llevar un repuesto en caso de que se presenten situaciones inesperadas, por ejemplo, que se arruine por agua o tus mismos fluidos.

Si usas cubrebocas reutilizable, recuerda lavarlo todos los días al llegar a casa e igual, llevar un desechable de repuesto, por si lo llegaras a necesitar.

*Lentes

Llevar lentes te dará la seguridad necesario para evitar que tus manos entren en contacto con ellos. Además, también te estará protegiendo del exterior. Quizá no estés acostumbrado a utilizar gafas, sin embargo, tu salud te lo agradecerá.

*Gel antibacterial

Todos los establecimientos que puedas llegar a visitar, como tiendas departamentales, trabajo, etc. deberán tener gel al público como parte de las medidas de seguridad, sin embargo, esto no significa que tu quedes exento de llevar el tuyo. Puedes hacer tu propio gel casero y sólo rellenar el envase cada que lo requieras. No salgas sin este importante artículo.

*Desinfectante en aerosol

Este desinfectante resulta muy útil para llevar en el coche, ya que puedes utilizar para rociar el tablero, asientos, cinturón de seguridad o palanca. Además, también se sugiere utilizarlo en tu espacio de trabajo.

*Tarjetas bancarias en lugar de efectivo

Aunque este punto puede ser difícil de cumplir en ciertos establecimientos, lo mejor será pagar con tu tarjeta lo más que puedas. Mientras menos contacto directo tengas con el dinero, al entregarlo y tomar cambio, te encontrarás más seguro. Si vas a pagar en efectivo verifica que tienes el cambio exacto, así evitarás estar pasando el dinero de una persona a otra y será un solo cambio.

Guantes

Este punto va dirigido a aquellos quienes deben salir por a hacer el super. Recuerda que debes tocar lo menos posible, incluso sería mejor evitarlo a menos de que estés seguro que vas a adquirir el producto, sin embargo, si debes tomarlo, procura llevar guantes puestos para evitar el contacto directo. Así no tendrán que llegar a tus manos hasta desinfectarlos al llegar a tu casa.

Manos libres

Lo mejor será utilizar manos libres para evitar el contacto directo de tu cara, oído y boca con un objeto que llevas todo el día en la mano. Te recomendamos utilizarlos para atender una llamada y desinfectar tu celular cuando llegues a casa.

Recuerda que estas medidas de seguridad te darán una mayor protección contra el COVID-19 y ayudará a evitar que te expongas al virus. Procura no salir de tu casa con ellos con el fin de protegerte a ti a toda tu familia.