El COVID-19 saca de su zona de confort a famosos

La contingencia sanitaria que trajo la pandemia de COVID-10 ha obligado a muchas personas a dejar su zona de confort para enfrentar nuevas realidades.

Algunos famosos no han quedado exentos de las consecuencias de la propagación del COVID-19 debido a que se quedaron sin trabajo. Los conciertos se pararon y las grabaciones de novelas, series o películas se pospusieron.

Cantantes, actores o conductores han tenido que laborar en otras áreas con el fin de llevar alimentos a sus hogares. Afortunadamente en los últimos días, producciones de Televisa, TV Azteca y otras televisoras han vuelto a trabajar, aunque con bastantes medidas de prevención.

La pandemia del coronavirus, le permitió a Violeta Isfel descubrir que además de actriz, es buena cocinera, tan es así que inauguró un local de hamburguesas en Tizayuca, Hidalgo y espera pronto transformar la idea en una franquicia a la que ha llamado IsfelBurgers.

"Mi esposo y yo estamos viendo si ponemos un local también en Ciudad de México o lo hacemos a domicilio a través de aplicaciones. Duramos tres meses sin actividad en lo mío y tenía mucha incertidumbre", comentó a la prensa nacional.

Convencida, Isfel comentó que este negocio le ha dado cierta tranquilidad ya que si en algún momento de su vida deja la actuación ya sabe qué puede hacer.

"En algún momento durante la pandemia me pregunté, 'esto ya cambió, esto se maneja de otra manera, ya no es lo que era, ni siquiera sabemos cómo va regresar el espectáculo, no tengo idea de que va a pasar', así que dije, '¿qué pasa si me dicen que ya no voy a regresar a trabajar?'. Pues seré la mejor hamburguesera, ya me demostré que puedo hacer otra cosas y que lo hago bien", comentó al diario El Universal.

"Yo tengo 42 años de actor, pero como sabrán no hay teatro, no hay shows… no hay fecha de regreso, una pausa complicada, una pausa donde no hay dinero. Yo tengo que salir adelante porque tengo una hija, hago entregas a domicilio, preparo las marquesitas, las crepas, barremos, trapeamos, usamos cloro hago de todo", comentó el actor Pepe Magaña al programa Venga la alegría.

Y es que el actor, ante la falta de trabajo en el medio del espectáculo, cuenta con un restaurante que vende marquesitas y se ubica al sur de la Ciudad de México. El lugar se llama Marquechita y ofrece comida yucateca, crepas y otros postres.

El artista, quien se dio a conocer en el programa Cachún cachún ra ra, reveló al programa de la Televisora del Ajusco que él mismo prepara los alimentos y de vez en cuando toma su bicicleta con el fin de entregar pedidos a domicilio.

Ante la nula actividad teatral en donde realizaba las obras Chicago y Mentiras, la actriz Michelle Rodríguez ofrece presentaciones virtuales y se dedica a la preparación de donas para ofrecer a la gente.

"Tenemos que replantearnos muchas situaciones y compartir los trabajos alternativos que todo mundo tiene, porque incluso yo ya hasta vendo donas", comentó Rodríguez en una entrevista que otorgó al programa Chismorreo.

Michelle dijo que ella misma realiza estos panes y cuida al máximo todos los detalles relacionados con la higiene, "así puedo ver que vamos a darle algo higiénico a las personas".

Durante una charla con Ventaneando, Xavier Ortiz reveló que debido a que no hay eventos masivos u obras de teatro, en los últimos meses se ha dedicado a ofrecer productos de alta demanda por COVID-19.

"Eventos no hay, no se puede juntar la gente. Entonces lo que estoy haciendo es entrar en esta rebatinga de gel antibacterial, cubrebocas, guantes y todo el equipo médico, tratando a través de las fundaciones de conseguir proveedores y hacer un poco de dinero con las comisiones", sostuvo.

Por otro lado, el actor Julio Bracho dijo que ha tendido que vender varios objetos personales y ofrecer clases en línea para poder subsistir.

A nivel local, los integrantes de diversas agrupaciones del género regional vendieron tacos, discada, hamburguesas, postres y pollos, mientras sus trabajos se restablecen.