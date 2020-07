Protestan otra vez contra AMLO en La Laguna

Por cuarta ocasión en el año, el Frente Nacional Anti AMLO (Frenaa) realizó una caravana motorizada en La Laguna para exigir la renuncia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, antes del 30 de noviembre de este año, usando herramientas jurídicas, mediáticas y de presión social.

Después, el movimiento plantea la preparación de un candidato para nuevas elecciones unificado, que sea arropado por todos los partidos de oposición.

Ricardo acudió ayer a la protesta, ve "corrupción y mentiras, de todo lo malo". Mientras conduce a una velocidad muy baja, dice que está a favor de México y que aunque todavía no sabe quién pudiera sustituir al actual jefe del Ejecutivo federal, "cualquiera yo creo que es mejor, menos Noroña".

Ayer domingo, los vehículos partieron de la réplica de la Torre Eiffel de Gómez Palacio y del kilómetro 8 de la carretera San Pedro-Torreón para encontrarse en la Plaza Mayor. Un primer contingente partió a las 10:00 horas mientras que el segundo, lo hizo media hora más tarde.

"Peje, fracasado y corrupto", "Ni chairos ni fifís, todos somos México" y "AMLO, vete ya", fueron las principales consignas que hizo el movimiento en su recorrido por las principales vialidades de ambos municipios, algunos, con banderas mexicanas en mano, tal y como lo han hecho en anteriores protestas.

En un documento, los inconformes señalaron que el presidente de la República incumplió y pisoteó "nuestra carta magna. El Estado de derecho mexicano obliga a esta renuncia inmediata, aunado a su confesión expresa del delito grave por evasión de un preso capturado".

Otros motivos de Freena son que Andrés Manuel López Obrador no ha dado resultados positivos económicos para el país, que hay unos 50 mil muertos en lo que va de su administración federal, aumento de violencia e inseguridad y desempleo, destrucción de la familia y sus valores, y fracaso en el sistema de salud, sobre todo en lo referente a la pandemia por el COVID-19.

Hugo Gama, miembro del movimiento en esta región, señaló que a nivel nacional se ha incrementado el número de ciudades que participan en estas caravanas y que su principal objetivo es buscar que el presidente de México deje el cargo antes del 30 de noviembre de este 2020.

"En todos los rubros de México, en seguridad, salud, economía, empleo, todos los rubros son negativos, sabemos que es una destrucción total. Hay mucha gente que no tiene empleo, que no tiene ingresos, la violencia estamos ya con la cifra de 50 mil muertos, es un porcentaje muy elevado en comparación con otros sexenios, no hay nada que podamos celebrar. No sé por qué el señor va a gritar (a Estados Unidos) ¡Viva México!, ¡Viva México! cuando se vio, no solo la sumisión, sino la vergüenza que pasamos ante el señor Trump", expresó. También criticó la adhesión al foro de Sao Paulo (en julio de 2018).

Según Hugo Gama, en las últimas protestas se han congregado entre 1,500 y 2,000 vehículos.

La protesta fue resguardada por elementos de las direcciones de Tránsito y Vialidad y Seguridad Pública de las dos ciudades.

La caravana motorizada culminó en la Plaza Mayor de esta ciudad sin mitin, aunque hubo un grupo de personas que se congregó por unos minutos a inmediaciones de la explanada para ondear banderas mexicanas y mostrar lonas con leyendas de "Andrés López, en La Laguna no te queremos".

En su sitio oficial de internet: frena.com.mx, el movimiento abrió una votación para seleccionar siete características básicas para encontrar al mexicano que pudiera reemplazar al presidente de México.

Algunas características que aparecen en el portal y que los usuarios pueden seleccionar son: visión de estadista enfocado al futuro, tomador de decisiones acertadas y asertivas, empático, hombre de fe, liderazgo positivo, gobierna para todos, visión global y exposición internacional, sin conflictos de interés, ético y conciliador, entre otros.

#EnVivo La Caravana Anti AMLO en La Laguna arriba a la Plaza Mayor de Torreón. Publicado por El Siglo en Domingo, 12 de julio de 2020

#EnVivo Inicia la 4ta Caravana Anti AMLO en La Laguna, desde la Torre Eiffel de #GómezPalacio rumbo a la Plaza Mayor de #Torreón. Publicado por El Siglo en Domingo, 12 de julio de 2020