Guerreros abren contra La Máquina

Quedó listo el calendario del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, que comenzará el próximo jueves 23 de julio. En la primera jornada, Santos Laguna visitará al Cruz Azul de Robert Dante Siboldi.

Para la segunda fecha, que será el primer duelo de los Guerreros en el Estadio Corona, recibirá a las Chivas Rayadas del Guadalajara, el domingo 2 de agosto, en punto de las 19:00 horas, el horario seleccionado para esta ocasión. El certamen, de acuerdo a lo informado por el Presidente del circuito, Enrique Bonilla, se jugará sin espectadores en los inmuebles.

La campaña regular incluye 17 jornadas, que concluirán el próximo 9 de noviembre. La reclasificación será el sábado 21 y domingo 22, para luego dar paso a la liguilla, con los mejores ocho equipos.

8 DUELOS como local jugará Santos en el torneo; de visita tendrá nueve encuentros.

Los cuartos de final se disputarán entre el 25 y 29 de noviembre, la semifinal entre el 2 y el 6 de diciembre, mientras que las finales, se jugarán el 10 (ida) y 13 (vuelta) de diciembre.

En caso que un finalista participe en el Mundial de Clubes, la definición por el título será el 23 y 27 de diciembre.

La escuadra albiverde, tendrá una agenda muy saturada en agosto, al enfrentar seis compromisos, mientras que en septiembre, tiene cinco programados. Debido a la primera Fecha FIFA del año, en octubre solamente tendrá tres y en noviembre dos.

No siempre los de la Comarca jugarán en fin de semana. En la primera doble fecha programada del Guard1anes 2020, cerrarán la cuarta jornada contra las Águilas del América, el jueves 13 de agosto a las 21:00 horas.

En la novena jornada los de Guillermo Almada recibirán a los Pumas de la UNAM, el miércoles 9 de septiembre a las 21:00 horas. En la penúltima fecha, visitará en el Bajío al León, en partido programado el lunes 2 de noviembre, a las 9 de la noche.

El clásico de Orlegi Sports frente a los Rojinegros del Atlas, será el domingo 16 de agosto en el Corona, cuando se lleve a cabo la quinta jornada. En este torneo, los verdiblancos, visitarán a los dos equipos regios.

Jonathan Orozco, quien defendió varios años la META de los Guerreros, vendrá a la Laguna con los Xolos de Tijuana en la fecha 12, a jugarse el domingo 27 de septiembre.

Los 8 equipos con boleto para la reclasificación, tendrán qué esperar dos semanas para jugarse su pase a la liguilla, ya que la segunda Fecha FIFA programada, postergará la actividad en la Liga MX.

Debido a las mejoras que se realizan en el estadio Azteca, Santos Laguna no podrá visitar ni al Cruz Azul ni al América en el Coloso de Santa Úrsula, por lo que los partidos de la fecha inaugural ante la Máquina y de la cuatro ante las Águilas, se jugarán en el Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas, el otro conjunto capitalino.

Por otra parte, los Albiverdes sostendrán tres partidos con un valor doble en tema del cociente, debido a la finalización anticipada del Clausura 2020, por lo que en mayo pasado, se estableció de manera unánime dicho cálculo por única ocasión.

Y es que se busca completar los partidos faltantes del Clausura 2020, por lo que se tomarán en cuenta los resultados que obtengan los clubes en los partidos con las mismas condiciones, localía y rival, a disputarse en los Torneos Apertura 2020 (ahora Guard1anes) ó Clausura 2021, según sea el caso.

Los duelos ante Rayados fuera de la Comarca, así como frente al Atlético de San Luis y el Mazatlán FC en el Corona, son los que tendrán doble valor.

Calendario Guerrero

Complicado inicio de torneo para Santos, que tendrá tres peligrosas visitas en sus primeros cuatro encuentros. Jor. Local Visita Estadio Fecha Hora 1 Cruz Azul Vs. Santos Laguna Olímpico CU Sábado 25 Julio 21:00 2 Santos Laguna Vs. Chivas Corona Domingo 2 Agosto 19:00 3 Monterrey Vs. Santos Laguna BBVA Sábado 8 Agosto 19:00 4 América Vs. Santos Laguna Olímpico CU Jueves 13 Agosto 21:00 5 Santos Laguna Vs. Atlas Corona Domingo 16 Agosto 19:00 6 Necaxa Vs. Santos Laguna Victoria Viernes 21 Agosto 19:30 7 Santos Laguna Vs. Querétaro Corona Domingo 30 Agosto 19:00 8 Bravos Juárez Vs. Santos Laguna O. Juárez Viernes 4 Septiembre 21:30 9 Santos Laguna Vs. Pumas UNAM Corona Miércoles 8 Septiembre 21:00 10 Tigres UANL Vs. Santos Laguna Universitario Sábado 12 Septiembre 19:00 11 Toluca Vs. Santos Laguna Nemesio Diez Domingo 20 Septiembre 12:00 12 Santos Laguna Vs. Xolos Corona Domingo 27 Septiembre 19:00 13 Puebla Vs. Santos Laguna Cuauhtémoc Viernes 2 Octubre 19:30 14 Santos Laguna Vs. Pachuca Corona Domingo 18 Octubre 19:00 15 Santos Laguna Vs. Atlético San Luis Corona Domingo 25 Octubre 19:00 16 León Vs. Santos Laguna Nou Camp Lunes 2 Noviembre 21:00 17 Santos Laguna Vs. Mazatlán FC Corona Domingo 8 Noviembre 19:00