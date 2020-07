Horacio 'Ejote' Piña, a 42 años de su noche perfecta

La leyenda del lagunero Horacio "El Ejote" Piña se acrecienta año con año al recordar las proezas que realizó en el diamante, como el Juego Perfecto que lanzó para los Rieleros de Aguascalientes, del cual se cumplieron ayer 42 años.

El orgullo de Matamoros, Coahuila, celebró un aniversario más de esa tarde en la que tocó el cielo con las manos, al lograr una actuación perfecta ante los Diablos Rojos del México, para conseguir el segundo Juego Perfecto de 9 entradas, en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol. Un juego perfecto exige eso, precisión absoluta, no admite errores, golpes, bases por bolas ni ninguna otra circunstancia que permita a un bateador llegar siquiera a primera base, es una hazaña considerada de las más complicadas de realizar en cualquier deporte; 27 outs consecutivos, sin parpadeos, en pocas palabras: una verdadera proeza.

Para 1978, cuando lanzó su joya de pitcheo con los Rieleros de Aguascalientes, Horacio ya tenía un nombre bien ganado en el beisbol mexicano, siendo el primer pelotero nativo de este país, que logró ganar una Serie Mundial en las Ligas Mayores, al coronarse en 1973 con los Atléticos de Oakland, dirigidos por Dick Williams y venciendo a los Mets de Nueva York. De regreso en México, Piña lanzó un juego Sin Hit ni Carrera el 1 de mayo de 1975, juego de siete innings, en el que las víctimas fueron los bateadores de los Indios de Ciudad Juárez, franquicia que desapareció de la LMB.

3 PITCHEOS utilizó Piña durante su Juego Perfecto: la recta, la curva y el Palm Ball.

Pero su día de gloria llegó el 12 de julio de 1978, en el estadio Alberto Romo Chávez, donde existe una placa conmemorativa de esa tarde en la que se inmortalizó el lagunero que lanzaba de lado y utilizaba el número 33 en la espalda. "En ese juego yo simplemente quería ganar, para llegar a 17 victorias en la temporada, porque ya había tenido dos salidas en las que no pude ganar, entonces estaba estancado en 16 y quería ya llegar a 17, yo estaba concentrado en eso. Hasta pensé que era un juego sin hit ni carrera, pero cuando acabó se fue Clemente Orozco (cátcher) contra mí y me dijo "no se te embasó ni uno, ¿a poco no te diste cuenta?", entonces entendí que era un Juego Perfecto y se me engarrotó la pierna, ya no la pude mover en un rato", rememoró "El Ejote" para El Siglo de Torreón.

Fueron 27 outs consecutivos los que logró el lanzador lagunero, 10 de ellos por la vía de los elevados, 2 líneas a los guantes de la defensiva, 10 roletazos al cuadro y 5 ponches, el último de ellos fue el más importante, un doloroso "chocolate" a Antonio Villaescusa, quien le tiró con todo a la bola, pero solamente encontró la brisa. En la novena entrada, Abelardo Vega fue dominado con una rola débil que tomó el propio pitcher para retirar por "la ruta de la vergüenza", del 1 al 3, siguió Sergio "Kalimán" Robles y estuvo muy cerca de romper la perfección, pegando una fuerte línea directo a Horacio, quien reaccionó para meter el guante y cortar el viaje de la pelota.

Horacio Piña fue elegido al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano en 1988.