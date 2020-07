Arturo Peniche asegura no ver 'tantas noticias'

Ha sido una época de pérdidas familiares para Arturo Peniche, y aunque no todas han sido por coronavirus, el dolor de no poder despedirlos es el mismo. El actor compartió que su alma se encuentra triste, cansada, desgastada por esta situación.

"Sí he tenido varias pérdidas, no todas por covid. Hace varios días murió un primo hermano mío, y ahorita tengo uno muy grave que se debate entre la vida y la muerte, tiene seis días boca abajo para la oxigenación. Dos murieron pero uno por cáncer y otro por un accidente. Es muy triste, estoy tratando de sobrellevarlo".

Una de las cosas más dolorosas, dice, es no poder estar con sus seres queridos, pero han hecho rezos por redes sociales y todo el tiempo están en contacto con sus familiares utilizando todas las herramientas de la tecnología. El también cantante está pasando estos meses en una casa fuera de la Ciudad de México, y aunque trata siempre de cuidarse cuando sale a comprar cosas a la calle, también cuida su salud mental.

"Trato de no escuchar tantas noticias porque se trauma uno más, es más el ataque psicológico, estoy intentando no escuchar noticias, sólo estar informado, tengo un médico que me pasa todas las partes médicas de mi familia y para mí, para mantenernos sanos, aunque sabemos que un gran porcentaje de la población se va a enfermar".

También consideró que este virus no surgió del entorno, sino que fue provocado.

"Se les salió de las manos, digan lo que digan yo pienso que esta pandemia no salió natural sino que fue provocada, es mi idea".

Como una manera de llevar este tiempo, Arturo lanzó un programa de entrevistas y música en Youtube y Facebook llamado "El Show de Arturo Peniche", que se transmite viernes y sábados, mismo que espera poder mantener a pesar de esta crisis que a él, como actor, también le ha afectado, pues desde marzo sus proyectos como actor están suspendidos.

"Obvio va a llegar el momento en el que la merma económica ya no me lo permita, pero ahorita hay un poquito de comida en el refri y creo que la puedo compartir con los amigos que vengan al programa", dijo el también cantante.