Critican al productor Epigmenio Ibarra por contar sus 'experiencias cercanas a la muerte'

Epigmenio Ibarra se volvió tendencia en Twitter ya que recibió críticas por contar sus experiencias cercanas a la muerte, lo que provocó que los internautas lo compararan con personajes de acción como Sylvester Stallone, Chuck Norris, entre otros.

Luego de subir una foto en donde argumentaba que estuvo a punto de morir en Bosnia y Herzegovina mientras era corresponsal de guerra, el fundador de la productora televisiva Argos Comunicación respondió que los insultos no lo afectan.

"Me han peinado francotiradores. Me han disparado ráfagas directas. He estado a punto de que me fusilen. He caído en emboscadas. He estado a punto de volar hecho pedazos. Me han volcado 3 veces; me sali x el parabrisas a 160 kms x hora. ¿De verdad creen que con insultos me intimidan?".

La reacción de los usuarios de la red social no tardó en llegar y dejaron respuestas muy creativas.

"Epig cree que fue el protagonista de Duro de matar. Si no la controlas, no la fumes".

Otros mencionaron que Chuck Norris no era tan valiente si lo comparan con Epigmenio Ibarra.

La travesía del periodista de 68 años sería competencia para las películas de Sylvester Stallone, según el usuario J. M. Fabián.

Uno de los comentarios más creativos fue el del usuario Barba Negra, quien creó el nombre de "Pigmenio Stallone".

De acuerdo a otro tweet, la historia de Ibarra sería digna de ser filmada por Quentin Tarantino, aunque mejor le puso Quentin Inventino.

La foto que causó toda la controversia apareció en el perfil del periodista el pasado 11 de julio. En dicha instantánea, detalló que se trató de un momento muy delicado para él.

"Gracias querido Gervasio Sánchez por esta foto del grupo de periodistas que íbamos a ser fusilados en Sarajevo. Cuando Hugo Sánchez nos abrió el espacio para negociar fuimos llevados a una casa mientras deliberaban si nos mataban o no".