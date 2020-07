La peruana recién estrenó el programa Laura sin censura, con el que busca darle voz a quienes no la tienen y con ello tratar de ayudarles a resolver problemas como los mencionados.

"Es un proyecto que servirá para de drenar la frustración de mucha gente. Las personas podrán contar lo que les ha pasado para que les sirva de experiencia a los televidentes. Las mujeres, si no levantamos la voz estamos arruinadas porque nada cambiará si uno no denuncia.

"Debido a la pandemia, la violencia y los maltratos aumentaron. Me han escrito niños diciéndome que sus papás les pegan a sus madres.

"Ahora, estamos pasando momentos duros, por lo que tampoco buscamos solo tocar cosas dramáticas, de igual manera quiero tocar temas que den esperanza y saquen lo mejor de la gente porque sería injusto llenar de drama a quienes ya de por sí están sufriendo".

En las últimas semanas, la conductora ha dado de qué hablar justamente por su regreso a la TV con Laura sin Censura que arrancó el pasado 29 de junio por Unicable.

En entrevista telefónica con El Siglo de Torreón, Bozzo comentó que se siente contenta por los resultados que ha logrado hasta ahora la emisión. Reveló que el día del estreno le dolía hasta el estomago.

"El primer día estaba muy nerviosa como si fuera a dar a luz, porque cada programa es como un hijo para mí. Después de cuatro años de espera, esto es como un renacer. La televisión es mi vida entera", sostuvo.

Día a día, Laura presenta casos que "son de impacto" y relacionados con famosos como ocurrió con Karla Panini y Alfredo Adame, co quien acabó de pleito días atrás.

"Estoy contenta de trabajar con las redes sociales que es donde se nutre uno de los casos más impactantes. Hay personas jóvenes que desean participar. Hay investigaciones para las cuales me ayudará la policía cibernética".

Al igual que a muchos ciudadanos del mundo, la pandemia de COVI-19 le trajo problemas de todo tipo a Laura Bozzo, sin embargo, lejos de quejarse ha trabajado más para salir adelante.

"Estuve tres años de arresto domiciliario en Perú, entonces soy una persona que ante el encierro inmediatamente se reactivan problemas psicológicos que me quedaron a mí, producto del encierro, como ataques de pánico.

"Esta contingencia me ha afectado demasiado tanto económicamente como personalmente. Soy la persona más positiva del universo, entonces me he dichó, 'tengo salud, tengo vida, puedo trabajar", y con ello me doy cuenta que mi verdadera riqueza está en mi talento y en mi trabajo", comentó.

La peruana agregó que cuando pierde algo en su trayectoria profesional, de inmediato se pone a laborar ya que nunca se queda con los brazos cruzados ante cualquier adversidad.

"No soy una persona que haya vivido de nadie. Todo me lo he ganado a pulso y con mucho esfuerzo y eso es lo que debemos hacer en estos momentos que el mundo está atravesando esta pandemia, debemos trabajar, encontrar soluciones y no quejarnos", externó.

Laura Bozzo reconoció que cuenta con demasiados fanáticos y también detractores, a éstos ha aprendido a ignorarlos.

"Ya no les hago caso, el día que no tenga 'haters' será que he fracasado. Soy controvertida y no me interesa que me digan momia. Yo me guío por lo que creo, yo voy como el burro con orejeras...no veo para los costados, solo veo para adelante.

"Si me hacen críticas constructivas, las acepto. Hace poco me dijeron que no dijera groserías y tienen razón, no debo decirlas. Mi mamá me ponía chile cada que decía alguna palabra altisonante".

Laura Bozzo confesó que cada mañana que se despierta se encomienda, primeramente a la Virgen de Guadalupe y luego a Dios.

"Soy una persona muy creyente. Creo también en el universo y el karma. Soy una mujer muy espiritual, me gusta leer la Biblia o textos que me nutran el alma. Mi papá era devoto de ella".

Sobre México, la peruana opinó que, ante la crisis del COVID-19, "debemos unirnos todos para poder salir adelante. Recuerden que la unión hace la fuerza".