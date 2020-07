Las dudas del nuevo ciclo escolar

Bajo un esquema que no domina, el Sistema Educativo de Coahuila (SEC) iniciará el próximo ciclo escolar. Dudas, incertidumbre, carencias, poca participación de muchos padres de familia y daños severos a la economía de la educación privada, se vislumbran desde este momento en lo que se puede considerar el mayor reto en la historia para quienes participan en la labor de educar.

Según señaló el profesor Juan Carmen Rentería de León, de la Coordinación Regional de Evaluación en La Laguna, para la Secretaría de Educación Pública (SEP) destacan dos factores por encima de todos: la salud del estudiante y cómo debe ser su llegada, permanencia y salida en la institución educativa.

"Se pensó por un momento dividir el grupo y atender un día a unos y al siguiente día a otros, sin embargo, la planeación errónea complica la situación, pues la enorme mayoría de las escuelas construidas de hace 40 años a la fecha, tienen salones con capacidad para 25 alumnos pero se aceptan 50. Solo las antiguas como la Centenario, la Benito Juárez o la Antonio Caso, tenían aulas para más de 40 niños", reconoció Rentería de León.

Otra opción analizada, agregó, es la reducción de tiempo a dos horas y media y el mismo día atender a todo el grupo dividido en dos. Sin embargo, admitió que si en tiempo completo y en sistema presencial muchos no aprenden, ahora en casa, sin supervisión, el panorama no es nada alentador. En todo momento, el papá deberá decidir si envía o no a su hijo, tomando en cuenta los riesgos.

Quien tiene 38 años dedicado al servicio de la docencia, aseguró que no estamos preparados para la educación virtual, ya que se pierde la efectividad del profesor en su labor no presencial. Además, en casa, en estos últimos meses, los papás confundieron su papel de ayudar con hacerles la tarea a sus hijos, entonces muchos niños terminaron el ciclo sin saber lo que debieron aprender.

Al referirse a la situación de la educación privada, Rentería de León sostuvo que deberán implementar acciones fuertes para conservar la matrícula, pues, reconoció, hay colegios mercenarios que no se sabe si estarán dispuestos a reducir colegiaturas y abstenerse de aplicar cobros innecesarios, tomando en cuenta la situación económica de muchos padres de familia que también se vieron afectados por la pandemia.

Por otra parte, el funcionario educativo habló de los alumnos reprobados y dijo que ellos no tienen la culpa, "esto nos tomó por sorpresa, entonces habrá un periodo de regularización para el estudiante".

Cuestionado sobre la petición de colegios a la SEP para conservar la matrícula, Rentería de León fue claro al mencionar que la secretaría no puede obligar al papá a que tenga a sus hijos en tal o cual colegio. Por encima de todo, está el respeto a la educación como un derecho constitucional y ahora basta para que el padre de familia se meta a la plataforma de la SEP y cambie de plantel a su hijo de una institución a otra, privada o pública, sostuvo.

Consideró que el COVID-19 provocó la caída drástica del nivel de aprovechamiento y reconoció que en México somos muy dados a disfrazar la realidad. Una de las pocas pruebas que se aplican en nuestro país para detectar el nivel de aprendizaje es la prueba Planea, de las más confiables, dijo.

La prueba se aplica tres veces durante el ciclo educativo en alumnos de sexto de primaria y tercero de secundaria, y de una forma sorpresiva, muy vigilada y minuciosa en el aula de clases. Ahora, en la tercera aplicación la prueba se envió con los padres a sus hijos, entonces no habrá credibilidad de sus resultados, consideró el profesor.

Rentería de León opinó que ahora con el COVID resurge la propuesta del 2009 con la Reforma Integral de Educación Básica que planteaba la creación de los Centros de Orientación Metodológica para el Aprendizaje, donde el niño debe ser el centro del proceso, basado en un sistema de aprender a enseñar, pero no tomamos las medidas a tiempo, sostiene.

Ahora las circunstancias nos obligan a la transformación, estamos a merced del ensayo y el error, en el proceso enseñanza aprendizaje se perderá tiempo y calidad y no se sabe aún cómo se dará el servicio educativo a los 60 mil niños que componen la población en primaria y a los 30 mil de secundaria, puntualizó.