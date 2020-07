Atlético asegura Champions con victoria

l videoarbitraje (VAR) invalidó un par de tantos del Atlético de Madrid en la primera mitad, pero en el complemento dio por bueno un remate con el pecho de Diego Costa con el que los rojiblancos vencieron 1-0 al Betis y aseguraron su pase a la Champions League de 2021.

Costa marcó el tanto en un remate a un centro de Yannick Carrasco, en el que primero tocó el esférico con la cabeza y luego con el pecho antes que se metiera a las redes a los 74. La acción pasó varios minutos en revisión antes de ser validada.

Los colchoneros se afianzan en la tercera posición con 66 puntos, tres más que el Sevilla y nueve por encima del Villarreal, para amarrar la clasificación a la próxima Liga de Campeones al asegurar que por ningún motivo quedarán debajo del cuarto escalón.

En el curso de la primera mitad, el VAR no validó dos acciones que terminaron en las redes, primero con un remate del argentino Ángel Correa, secuencia en la que se señaló una mano a los 22 que revisó el árbitro José Luis González.

Trece minutos después la historia fue similar en una escapada desde el mediocampo por parte de Álvaro Morata, que definió con clase al llegar al fondo del área, pero el VAR señaló una posición adelantada.

El Atlético de Madrid disputó buena parte del complemento con 10 elementos tras las expulsión de Mario Hermoso a los 57 minutos. Fue otra acción en la que el VAR pidió a González revisar el video, pero el árbitro mantuvo su decisión mostrar la tarjeta roja.

"Contento, el partido se ha puesto difícil con la roja a Mario (Hermoso) y tuve la suerte de marcar, la pegué mordida, si la pego bien va fuera, y contento. El objetivo era estar entre los cuatro primeros, ya lo tenemos, ahora hay que ganar para seguir la dinámica buena que tenemos", aseguró Diego Costa tras el encuentro.

Tras el gol del delantero, los defensores béticos protestaron que había sido con el antebrazo, algo que Costa negó rotundamente mientras el tanto era revisado por el VAR.

"Una cosa es si pitas fuera de juego, vale, pero que me ha dado en el brazo no, lo sentí, por contra de eso no lo celebré, porque con el VAR, por las dudas yo me callaba, pero tenía muy claro que no era mano", dijo.