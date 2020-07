Felipe Pardo se despide de los Diablos Rojos

l colombiano Felipe Pardo compartió un emotivo mensaje de despedida, luego de confirmarse su salida del Toluca, aunque no perdió la oportunidad de lanzar un último dardo al cuerpo técnico que encabeza José Manuel "Chepo" de la Torre.

"Hoy mi vida toma otro rumbo, lamentablemente el cuerpo técnico no me tenía en sus planes para este torneo", señaló el mediocampista colombiano, en Instagram.

Entre Liga MX, Copa y Liga de Campeones Concacaf, Pardo disputó con la camiseta de los Diablos Rojos 43 partidos, anotó siete goles y tres asistencias.

"No es un Adiós si no un hasta luego, le agradezco a todos los hinchas que me apoyaron y los que me siguen apoyando, me voy feliz de haber podido compartir con compañeros, utileros y médicos que fueron personas maravillosas. Dios los Bendiga", agregó el futbolista de 29 años de edad.

Cabe recordar que hace un par de meses, Felipe causó polémica entre los aficionados del Toluca, por supuestamente romper la cuarentena con una excursión con otros futbolistas de club. De igual modo, dividió en opiniones a los usuarios en redes sociales, por organizarle una fiesta de cumpleaños a su esposa, con todo y fuegos artificiales.

Ahora el extremo cafetero, quien militara en el Independiente de Medellín, Olympiacos, SC Braga y FC Nantes, se alista para arribar a su nuevo equipo, los Tuzos del Pachuca.