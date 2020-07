En Madero no se aplicarán sanciones por cubrebocas

"Yo como alcalde, no puedo ni voy a multar a la gente porque no trae cubrebocas, si en ocasiones mucha gente no tiene ni para comer, menos para andar comprando cubrebocas. Lo ideal es el distanciamiento social y quedarse en casa, pero hay personas que por necesidad tienen que salir para mantener a su familia", declara el alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos.

En relación a la petición hecha por agrupaciones de médicos laguneros, en el sentido que se requieren acciones más estrictas para obligar a la gente respetar las medidas preventivas a fin de evitar más contagios, el presidente municipal de Madero, dice que como alcalde no puede hacer eso. "Cómo voy a multar a la gente que en ocasiones ni tiene ni para comer, ¿de dónde va tener para pagar una multa?