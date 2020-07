'Chicharito' pide que sus decisiones no sean comparadas con las de Vela

Las esposas de los jugadores mexicanos están embarazadas. El "Chicharito" decidió jugar en el torneo de la MLS en Orlando, Florida, y Carlitos prefirió quedarse en casa.

"No quiero que a mí se me vea como alguien que tomó una buena decisión y que Carlos no. Al revés, ambas decisiones son positivas y respetables, ni mejor que la otra. Carlos ya querrá o no decir por qué tomó esa decisión. Seguramente él tomó la mejor para su familia", dijo el tapatío en teleconferencia.

Ambos mexicanos son las figuras en los clubes de la MLS en Los Ángeles. Hernández en el Galaxy y Vela en el LAFC. El primer mencionado apenas se acopla al futbol estadounidenses, mientras que el segundo fue galardonado como el Jugador Más Valioso de la temporada pasada.

Carlos Vela comunicó hace un par de semanas que no asistiría al torneo organizado en Orlando por el embarazo de su esposa. La pareja de Javier se encuentra en la misma situación.

Hernández explicó que durante la cuarentena estuvo en constante comunicación con su compatriota, intercambiando opiniones sobre el tema. Para el exjugador del Manchester United y Real Madrid, lo mejor era competir y sudar la camiseta del Galaxy.

"No fue fácil. No que fuera mucho pensar o cuestionar, lo platiqué con Sarah [Kohan, su esposa] y con la gente a mí alrededor. Son cuatro o cinco semanas, máximo, las que voy a estar fuera. Sí, será muy complicado, pero no hay decisión buena o mala. Estoy feliz con el presente", añadió.

El máximo anotador de la Selección Nacional aseguró sentirse tranquilo bajo la burbuja de la MLS en las instalaciones de Disney, de lo contrario no hubiera asistido al certamen, a pesar de los casos de COVID-19 que se han destapado en algunos clubes, mismos que se han retirado de la sede.

El Galaxy debuta el lunes frente a los Timbers de Portland. En lo personal, Hernández buscará marcar su primer gol oficial con la camiseta del equipo californiano.