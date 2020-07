Así luce la profundidad del agua donde buscan el cuerpo de Naya Rivera

El pasado viernes se informó que la búsqueda había pasado de rescate y recuperación de cuerpo, por lo que se aseguraba la muerte de la actriz de 33 años de edad en un 'trágico accidente'.

A través de la cuenta oficial del Sheriff de Ventura, condado donde se encuentra el lugar turístico, se ha mantenido informado a medios de comunicación y fans de la actriz sobre los avances que se han tenido en las últimas horas.

Este viernes por la tarde se compartieron las imágenes de las herramientas tecnológicas que se estarán usando para poder ver en la profundidad del agua y poder tener una mejor visión del área en la que buscan el cuerpo.

De acuerdo a su información, con el uso de estas herramientas el cuerpo de Naya podría ser localizado dentro de 5 minutos o incluso dentro de 5 días.

1/2 Here’s the ROV used by @TulareSheriff in the search for Naya Rivera at Lake Piru today. This is one of many resources being used, along with side scan sonar, dogs, and divers. pic.twitter.com/LkeI04HIMJ