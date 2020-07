‘Rey’ Martínez se alista para segunda defensa

El campeón Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés), Julio César “Rey” Martínez, defenderá su título el próximo sábado 15 de agosto en Tulsa, Oklahoma, contra el puertorriqueño McWilliams Arroyo. Martínez, con marca de 161 con 12 nocauts, hará la segunda defensa del campeonato que ganó en diciembre pasado, cuando noqueó al nicaragüense Cristofer Rosales.

En su primera y única exposición del cinturón verde y oro, el capitalino derrotó por decisión unánime en 12 capítulos al británico Jay Harris, en pelea celebrada en febrero pasado en The Ford Center at The Star de Frisco, Texas. McWilliams, por su parte, con foja de 20-4 y 15 nocauts, tendrá su tercera oportunidad titular tras caer con el tailandés Amnat Ruenroeng y el también nica Román “Chocolatito” González.

El pleito marcará un nuevo capítulo de la rivalidad entre mexicanos y puertorriqueños en el boxeo profesional. La cartelera será presentada por Matchroom de Eddie Hearn. En la semifinal, la noruega nacida en Colombia, Cecilia Braekhus, expondrá sus múltiples cinturones frente a la norteamericana Jessica McCaskill. La nórdica cuenta con todos los campeonatos en la división Welter.

Además del WBC, tiene el de la WBO, IBF, WBA y el de la Organización Internacional de Boxeo (IBO, por sus siglas en inglés), con un palmarés invicto en 36 presentaciones, donde registra 9 triunfos por la vía del cloroformo. Es campeona desde el 2009.

En otra contienda, por el Campeonato Superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés), el uzbeko Shakhram Giyasov, expondrá su cinto ante el mexicano Francisco Hernández Rojo.