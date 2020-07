Nuria Bages sabe escoger proyectos

A unos años de llegar a las cinco décadas de trayectoria, Nuria Bages puede celebrar que ha sido parte de proyectos tan exitosos como Doctor Cándido Pérez, Enamorándome de Ramón, Por amar sin ley o Te doy la vida.

Este último melodrama, que ha alcanzado grandes audiencias, llegará a su fin el 12 de julio a las 20:30 horas por Las Estrellas. Nuria platicó con El Siglo de Torreón de cómo se siente a unos días de que concluya la historia y recordó su trabajo en la emisión de comedia que realizó junto a Jorge Ortiz de Pinedo.

"Estoy muy contenta. No sabíamos que le iría tan bien a la novela. El público la ha aceptado de maravilla y eso hace que uno se sienta en plenitud. Ha sido una historia muy bien hecha y muy bien conducida.

"Todo se lo debemos a la productora, Lucero Suárez, porque ella ha sido siempre una experta a la hora de manejar drama con humor. Es muy rico trabajar de esa manera y hay que reconocerle su labor", comentó.

La oriunda de Monterrey manifestó vía telefónica que debido a la pandemia se tuvieron que suspender las grabaciones de la telenovela, lo que generó que realizaran algunos ajustes a la trama, algo que no le afectó en lo absoluto.

"Tuvimos que suspender. Nos faltaban tres semanas de grabaciones. A los actores jóvenes les faltaban varias escenas por hacer. Lo que pasó es que se eliminaron algunas locaciones y escenas, sin embargo, aclaro que la historia no se modificó, únicamente se compactó el final".

Bastante emocionada, Nuria le agradeció a su personaje "Esther Salazar de Garrido" la oportunidad que le brindó al ser pieza clave de Te doy la vida, en donde también figuran José Ron, Camila Selser y Jorge Salinas.

"Me encantó el personaje. Desde un inicio le di las gracias a Lucero por habérmelo dado. Me divertí mucho haciendo esta telenovela. El personaje era tan gozoso que me daba miedo llegar al momento que le tocara sufrir, afortunadamente se logró y sí pude sufrir", relató.

Te doy la vida cuenta la historia una pareja que adopta a "Nicolás", un niño con leucemia y para intentar recuperarse es necesario hallar a su padre biológico. De acuerdo con Nuria, pocas veces se narra una historia así en las telenovelas.

"La novela muestra un rescate de valores que a muchas personas les parecían aburridos o que se han olvidado, en parte también por las narcoseries, que tratan historias terribles que ya sabemos que pasan y no sé porqué las exhiben.

"Puedes manejar varias directrices en una trama, pero el chiste es cómo entregarlas al espectador y creo que en Te doy la vida, todo está muy bien contado. La gente comprende muy bien lo que hemos presentado".

Con la trascendencia que ha logrado Te doy la vida, Bages confirmó durante la entrevista que las telenovelas siguen contando con bastantes seguidores.

"En las plataformas hay mucho melodrama, como esta serie Dowton Abbey es un melodrama o Gran Hotel o La casa de las flores, las tres lo son. Al público nos gusta ver eso porque como espectador te tranquilizas al ver finales felices y entendibles".

La actriz no pudo ocultar la alegría que le da el recordar la serie de comedia Doctor Cándido Perez que se transmitió de 1987 a 1993. En la trama daba vida a "Silvina", esposa de "Cándido" (Jorge Ortiz de Pinedo).

"Nos fue padrísimo con ese programa. Cándido Pérez era un trabajo de equipo, éramos puros actores de teatro y cada capítulo lo hacíamos en vivo, teníamos gente presente. Nos cambiábamos rapidísimo de ropa y salíamos a escena, muchas veces los utileros se quedaban debajo de las mesas para que todo fuera más rápido".

Nuria Bages comentó que por ahora no tiene otro proyecto ya que ha permanecido en casa con el fin de cuidarse y evitar un posible contagio de COVID-19.

"Me quedo en casa lo más que puedo. Todo lo que uno le dicen que hay que cuidarse lo hago. Hay que seguir así, esto nos va a cambiar nuestros hábitos de higiene ya no podremos saludarnos de 'apapacho' hasta quién sabe cuándo".

Por último, la actriz aprovechó para mandar un saludo a los laguneros. "Los invito a que este domingo no se pierdan el final de Te doy la vida, les va a gustar mucho. Recuerden, 8:30 de la noche por Las estrellas".