Familia piden justicia tras brutal accidente en Torreón

PERCANCE. Madre e hija resultaron gravemente heridas luego de que la camioneta en que viajaban fuera impactada.

PERCANCE Familiares de Denis, de 40 años de edad, y su hija Mariangel, de tan solo 12 años, quienes luchan por su vida en la clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), claman justicia y denunciaron una serie de inconsistencias en el procedimiento jurídico que se desprende del accidente de tránsito que sufrieron la mañana del pasado miércoles.

El día de los hechos, un vehículo marca Dodge, línea Stratus, en color negro, conducido por Flor Daniela, circulaba a exceso de velocidad de poniente a oriente por la Prolongación Juárez Oriente, cuando invadió el carril contrario a unos metros del bulevar Ejército Mexicano (periférico), y chocó de frente contra una camioneta Suzuki, de color negro, en la que viajaban Denis y sus dos hijos menores de edad.

Luego de ser rescatados por el personal de Bomberos y la Cruz Roja, madre e hija, quienes quedaron prensadas dentro de la camioneta, fueron trasladadas de inmediato a la unidad médica del Seguro Social para recibir la asistencia médica necesaria. Hasta el momento, el pronóstico de salud de la menor sigue siendo complicado y con posibles secuelas permanentes.

Dadas las circunstancias de salud de las implicadas en el accidente, una familiar de las víctimas acudió ante el agente del Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente.

Sin embargo, a dos días de haber transcurrido el hecho, la familia no ha recibido una explicación de por qué la presunta responsable del accidente ya se encuentra en libertad.

Tampoco sabe por qué no aparece la denuncia que se interpuso, ni por qué no ha podido recibir asesoría legal de las autoridades correspondientes. "Tuvimos que ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a interponer una queja porque nadie nos dice nada ni el Ministerio Público, Basilio Amezcua, quien fue quien me recibió la denuncia, y dos días después, nos dice que no existe, es muy difícil porque además de tener que vigilar la salud de nuestros familiares, ahora tenemos que lidiar con una burocracia indolente", explicó una familiar. Dijo que las autoridades le informaron que la presunta culpable dejó una suma de 30 mil pesos como garantía para cubrir las obligaciones, sin embargo, hasta el momento se desconoce el valor de los daños.

