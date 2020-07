Gabriel Chávez, voz del 'Señor Burns', presenta síntomas parecidos a los de COVID-19

Durante la mañana de este viernes, el actor de doblaje mexicano, Gabriel Chávez, reconocido por darle vida al 'Señor Burns' en la serie animada Los Simpson, reportó sentirse mal de salud, con síntomas que han sido asociados con los del COVID-19.

A través de una transmisión en vivo en su página de Facebook, Chávez dijo que desde las 6 de la mañana empezó a sentirse mal, presentando fiebre, dolor de cuerpo y estomago.

"Ya me tomé un paracetamol que me dieron. Tengo fiebre, no tengo miedo, pero duele (...) Quise ponerme en contacto con ustedes para notificarles, voy a quedarme todo el día en cama, me están cuidando. Cuídense mucho, le pido a Dios que esto no pase a mayores", agregó el actor de 74 años de edad.

Así mismo, aseguró 'que va a salir de esto' y que esperaba a sus seguidores para su transmisión en vivo mañana a las 6 de la tarde.

Entre los personajes de series animadas a los que Chávez les ha prestado su voz se encuentra el 'abuelo Phil' de Oye! Arnold, 'Ed Cabezagrande' en La Vida Moderna de Rocko y 'Buzz Buzzard', en El Pájaro Loco, además del 'Señor Burns', el más reconocido en la lista.