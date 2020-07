Amazon prohíbe TikTok en teléfonos de empleados

El aviso indica que los empleados deben borrar la aplicación para el viernes para continuar con el acceso al correo de Amazon. Los trabajadores todavía podrán utilizar TikTok del navegador de una laptop de Amazon.

Después de Walmart, Amazon es el segundo empleador privado más grande de Estados Unidos, con más de 840,000 empleados a nivel mundial. Amazon de momento no respondió las peticiones de comentario.

En un comunicado enviado por correo electrónico, TikTok dijo que Amazon no le notificó antes de enviar el correo. “Todavía no comprendemos sus preocupaciones” y la compañía estaría abierta a un diálogo para abordar los problemas de Amazon, señalaba.

"Debido a riesgos de seguridad, la aplicación TikTok ya no está permitida en dispositivos móviles que acceden al correo electrónico de Amazon. Si tiene TikTok en su dispositivo, debe eliminarlo antes del 10 de julio para retener el acceso móvil al correo electrónico de Amazon", detallaron en el memorando a sus trabajadores.

Here's the email Amazon sent to employees this morning banning TikTok from employee phones.



"If you have TikTok on your device, you must remove it by 10-Jul to retain mobile access to Amazon email." pic.twitter.com/fIgmqyMhmO