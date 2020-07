Torreón registra nueva protesta por falta de agua

Otra vez se registró una protesta por falta de agua en la ciudad de Torreón, ahora fueron vecinos de la colonia Gustavo Díaz Ordaz, quienes reclamaron por el desabasto del líquido desde hace una semana.

Fue alrededor de las 09:30 horas que un grupo de habitantes de la zona, desesperados ante la falta del líquido y las altas temperaturas de los últimos días, salieron de sus viviendas para bloquear por unos minutos el paso de la calzada Xochimilco desde el bulevar Revolución.

En su mayoría adultos mayores, reclamaron con gritos para llamar la atención de las autoridades municipales, de quienes aseguran, solamente habían recibido "números de reporte".

En menos de cinco minutos arribaron hasta el lugar patrullas de la Policía de Torreón, agentes de Tránsito y Vialidad y representantes de Atención Ciudadana, quienes les pidieron retirar el bloqueo vial y esperar la llegada de una pipa con agua.

Personal del Simas Torreón también apareció en el lugar, explicó a los vecinos que la falta de agua se debe a una afectación en la línea de conducción, pero que en este mismo fin de semana deberá quedar solucionado el problema; en tanto, se les entregaría el agua potable con una pipa y sin costo alguno.

Ante dicha promesa los manifestantes decidieron aceptar el apoyo y regresaron a sus domicilios, en sus banquetas esperaron la llegada del agua para almacenarla de forma temporal en tinas y contenedores de diversas capacidad.

"Ellos nos deben de entender nuestra desesperación, no tener agua en un día y con este calor es mucho, imagínense cuatro o cinco días sin nada de agua, ni una gota, deben ponerse en nuestro lugar... Ahorita no estamos para estar hasta do tampoco en garrafones", reclamó María Hernández, comerciante de la zona.

Para después de las 10:30 horas la pipa había completado su recorrido por la colonia, entregando un aproximado de 20 mil litros de agua potable.