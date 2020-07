Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez dan positivo a COVID-19

La cantante Chiquis Rivera dio a conocer en Instagram que ha dado positivo a COVID-19.

La hija de Jenni Rivera reveló que se hizo la prueba en cuatro ocasione y justo en la última comprobó que ya se contagió.

Rivera dijo que tenía que laborar en San Diego y fue por eso que se hizo el examen médico.

"Me quedé en un hotel, quise tomar precauciones, me hice el test ayer y hoy me llegaron los resultados y pues sí, tengo COVID-19. Yo la verdad en lo que cabe me he sentido muy bien, sí un poquito cansada, pero pensé que fue porque hice ayer ejercicio y me sentí un poquito rara... Pero la verdad no tengo calentura, no me duele mucho el cuerpo, lo único es que cuando pruebo no me saben las cosas...", comentó.

En un video que colocó en la red social, la artista de igual manera envió un mensaje a sus seguidores al decir que el coronavirus es real que les pide que se cuiden mucho.

"Quiero decirles que esto sí es real y es que la verdad es que yo nunca pensé que me iba a dar, la verdad no, porque uno toma las precauciones, me pongo los guantes, el cubreboca... La verdad es que yo nunca pensé que me iba a pasar esto", externó.

Rivera también reveló que su esposo Lorenzo también salió positivo, pero confesó en broma que a lo mejor fue él quien la contagió, ya que cuando se vieron le dio unos besos, pero que ya traía dolores de garganta.