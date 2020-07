Acusan a Municipio de Gómez Palacio de no pagar pensiones

Priistas denunciaron la posible intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante una denuncia de tipo penal en contra del Ayuntamiento por la retención ilegal de suspensiones, desde septiembre del año pasado, a causa de seis personas que no han sido pensionadas. Al respecto, el síndico municipal, Omar Castañeda, dijo que moralmente hay temas cuestionables sobre el recurso que solicitan para dichas pensiones.

El licenciado Óscar Guerrero, abogado que brinda asesoría en este caso, mencionó que la denuncia se encuentra presentada a partir del mes de noviembre pasado, cuando se hizo el análisis de la retención. Actualmente se encuentra en su etapa final y ya compareció el Ayuntamiento, reservándose su derecho a declarar.

Este asunto fue dado a conocer por el regidor Francisco Bardán y la regidora Aidé Román, quienes fueron acompañados por el presidente estatal del PRI, Luis Enrique Benítez Ojeda, y por el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, Juan Moreno.

"A nosotros se nos hace muy grave este tipo de actuaciones y nos dimos a la tarea de apoyarlos de manera legal a través del licenciado Óscar Guerrero. Nos puede mucho porque dentro de estas seis personas se encuentra nuestro amigo Fernando Alatorre, que en paz descanse", dijeron.

Mencionan cuatro delitos establecidos en el Código Penal del Estado de Durango: retención del pago de la pensión, incumplimiento del servicio público, incumplimiento de la resolución administrativa que otorgó la pensión, y uso indebido de atribuciones

"Nosotros no podemos hacer nada hasta que se resuelva el amparo pero más allá de lo legal está lo moral y está en entredicho porque quieren pensionarse al 100% y hasta por 50 mil pesos algunas personas que trabajaron 12 o 14 años en la administración, pero si un tribunal establece que debe de darse por tal o cual término, en esos mismos términos se ejecutará. Nosotros siempre vamos a estar de lado de la legalidad", dijo el síndico municipal.

Mencionó que hay personas que han trabajado más años y no les corresponden sueldos elevados: "Hay gente que estuvo trabajando durante 30 años y no alcanzan una pensión ni de 6 mil pesos, creo que no es lo correcto. El tema de fondo es que quieren desviar la atención por los actos de corrupción que hemos señalado ante la Fiscalía Anticorrupción y ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Federación, que son denuncias que hicimos de manera pública por malos manejos que se dieron en la pasada administración y ya el tiempo nos dará la razón y se resolverá conforme a derecho", dijo el síndico.