Recurso podría usarse en agua y jabón: SEP

Con el objetivo de identificar casos de abandono escolar y para evitar que algún alumno quede excluido del acceso a la educación al que todos tienen derecho, se activará durante el próximo ciclo escolar un Sistema de Alerta Temprana, en las escuelas de educación básica del país.

Así lo anunció el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, en una reunión virtual con autoridades educativas del país, en la que participó el titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), Rubén Calderón Luján.

Además, ante los secretarios de educación de los distintos estados, el titular de la SEP reiteró que para garantizar la salud e higiene de los estudiantes y docentes, el inicio del ciclo escolar 2020-2021 será con base en el semáforo epidemiológico de cada entidad y cuando todas las actividades estén libres de restricciones sanitarias.

Recordó además que, para garantizar el acceso a agua y jabón en todas las escuelas, se cuenta con el apoyo de las entidades federativas, los municipios y del programa "La escuela es nuestra", que atiende a los planteles ubicados en las regiones más vulnerables con recursos que podrán invertirse en agua potable, baños y accesorios de higiene.

De acuerdo al último Censo de Escuelas, se estima que 237 planteles no cuentan con el servicio de agua potable en Durango, mientras que de las cinco mil 114 escuelas en inmuebles con construcción, dos mil 642 cuentan con cisterna, dos mil 300 no tienen y 172 no especificaron.

La fuente de abastecimiento de las que sí cuentan con el líquido vital es: agua de la red pública, en tres mil 264 instituciones; agua de pipa, en 76 escuelas; agua en pozo o noria, en 597; acarrean el agua en 703 planteles y 174 la obtienen a través de otros mecanismos no especificados.