No se han ubicado casos en Plaza Abastos

El administrador de la asociación de locatarios de la Plaza Abastos en Torreón, Bruno Pérez, afirmó durante el jueves que aún no se han reportado contagios del COVID-19 entre trabajadores o colaboradores del espacio, sin embargo reconoció que la aplicación de los protocolos sanitarios ha sido "compleja" en la llamada nueva realidad.

Entrevistado por El Siglo de Torreón, el representante de los comerciantes afirmó que mantener sin contagios oficiales a la Plaza Abastos ha sido una "labor compleja", pues una gran parte de los clientes insiste en omitir las medidas de prevención de contagio viral, especialmente en lo que se refiere al uso de cubrebocas y el llevar a niños pequeños.

"Esta pandemia nos va a cambiar a todos hasta la manera de caminar, tenemos que cambiar, tenemos que ser más responsables, no para uno mismo sino para con los demás... Para evitar cualquier contagio es mejor respetar los protocolos que nos están dando las autoridades", declaró.

Lamentó que en los mercados Abastos y Alianza de Torreón ya se hayan registrado contagios entre trabajadores y propietarios de locales. Atribuyó dicha situación a la mayor cantidad de visitantes por día que registran, además de las "dificultades" que supone un control en el ingreso de personas de forma permanente.

Pérez aseguró que en la Plaza Abastos, ubicada frente a la Central de Autobuses de Torreón, se realizan sanitizaciones por local tres veces al día, además de que cada semana llevan a cabo una nebulización generalizada de los espacios, misma que aunque pueda haber generado temor o incertidumbre de parte de los clientes, ha evitado que se registren brotes como en otros puntos de la región.

"Estamos haciendo un esfuerzo importante, las ventas han bajado muchísimo y queremos que la gente se sienta segura, las nebulizaciones nos ayudan a tener todo limpio, oficinas, baños, rampas, todo... Decirle a la gente que no tengan miedo de venir, pero si lo hacen, que nos ayuden con su cubrebocas, con la sana distancia, no viniendo con niños, que todos estemos en la misma sintonía", pidió Pérez a quienes se niegan a adoptar los protocolos o incluso no creen en la existencia del virus.

En el caso de proveedores y otros colaboradores del mercado, se informó que también se mantienen protocolos sanitarios que regularmente se revisan de parte de Plazas y Mercados, Inspección y Verificación, así como por las autoridades de la Secretaría de Salud de Gobierno de Coahuila, mediante la Jurisdicción Sanitaria No. VI en la Comarca Lagunera.