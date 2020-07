Con polémica, autoriza Gómez Palacio estados financieros de mayo

El Cabildo de Gómez Palacio aprobó por mayoría los estados financieros del mes de mayo. Horas antes, los regidores del PRI, Francisco Bardán y Aidé Roman, habían hecho posicionamientos en contra de los estados financieros, con el argumento de que había sobreejercicio en distintos rubros.

El director de Ingresos, Antonio Favela, dijo que aparecían sobreejercicios por un error del sistema y del programa o sistema contable con el cual trabaja la Administración municipal, el cual ya se había reportado.

En la sesión del cabildo, nuevamente se notó la división al interior de la fracción del PRI, pues mientras dos regidores los votaron en contra, al igual que el regidor y presidente de este partido en el municipio, Juan Moreno; las también regidoras priistas Anavel Fernández y Estrella Morón votaron a favor el dictamen de la Comisión de Hacienda respecto a las finanzas municipales de mayo.

Román había señalado que en algunas dependencias se ha ejercido hasta un 126% y puso como ejemplo el Instituto de la Mujer y el presupuesto de Protección Ambiental. También dijo que ha acudido con el tesorero para aclarar esto y que no la ha recibido.

Al respecto, el síndico municipal, Omar, Castañeda, dijo que al margen del error del sistema contable también había un error de interpretación de los estados financieros por las ministraciones mensuales "pero si abres la información anual, no hay una sola cuenta o una sola dirección o rubro que tenga sobreejercicio y ellos lo deben de saber" declaró y aseguró que no es verdad que el tesorero no atienda a los regidores.

El director de Ingresos, Antonio Favela, durante la sesión de cabildo dijo: "Lo que pasó es que el sistema contable genera errores pero no estamos sobregirados y ya hablamos para que se corrija el error con el programa que se usa. En los anuales no arrojan sobreejercicio. Tenemos un problema con el sistema contable. El error en el sistema no significa un sobregiro o sobreejercicio en términos reales", dijo.

Ante los señalamientos de la regidora Aidé Román sobre falta de transparencia del actual gobierno, el síndico municipal dijo que en la pasada Administración (cuando él fue regidor) nunca les otorgaron un desglose como el que la actual Administración otorga a los regidores. También declaró que el alto costo en la Dirección de Medio Ambiente se debe a concesiones por la recolección de basura y el relleno sanitario autorizados en la pasada administración.