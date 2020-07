Piden separar a pacientes COVID

Pacientes con tratamiento de hemodiálisis en el Hospital General de Zona (HGZ) Número 16 del IMSS en Torreón solicitan a los directivos separar a los enfermos de COVID-19 que reciben atención en la misma sala que ellos (en el cuarto piso), en diferentes horarios.

Aunque previo a recibir su sesión, el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza labores de sanitización, los afectados consideran que la pandemia por el SARS-CoV-2 representa un riesgo especial para los pacientes renales, sobre todo por su condición de personas con comorbilidades y algunos con edades avanzadas.

Un grupo de personas que requieren dicho tratamiento, acompañados de sus familiares, se reunieron ayer al exterior de las instalaciones de la clínica y agregaron que con motivo de la contingencia sanitaria también se han reducido los horarios de las sesiones de hemodiálisis, además de que se ha retrasado la atención, pues hay algunas personas que llegan desde las 6 de la mañana para someterse a dicho procedimiento, pero son atendidas hasta dos horas después. Aseguran que a veces también es porque algunas de las máquinas no funcionan.

"Mi queja es porque nos están dejando sin nuestra sesión completa, nos están dando dos horas y hay personas que necesitamos tres veces a la semana. Están metiendo a pacientes con COVID a esa área y nos están arriesgando mucho. Somos personas con defensas muy bajas, nos podemos contaminar fácilmente, van y limpian, pero nosotros no sabemos si al sentarnos en los sillones o conectarnos nos puedan afectar a nosotros", señaló Ana María Ramírez Favela, paciente con insuficiencia renal y diabetes.

Una de las propuestas de actuación que consideran pertinente es que el Seguro Social los refiera a otra institución médica o que de lo contrario busque otros mecanismos para administrarles el tratamiento con hemodiálisis en otra área.

"Si ante la pandemia esa área de hemodiálisis va a estar así siempre, ¿por qué no nos trasladan a otro hospital? Ahorita que estamos en esta contingencia ¿por qué no hacen eso? Nos están arriesgando demasiado, yo ahorita ando inflamada de mi estómago porque ya no nos atienden igual, ya no nos sacan líquidos bien, yo soy de las que recibe una sesión de tres horas a la semana, pero ahorita ya lo que quieren es darnos una hora y media, dos horas y para fuera", dijo la mujer.

Francisco Martínez Reyes, paciente hemodializado y originario del municipio de Tlahualilo, comparte la misma inconformidad. "Yo vengo de Tlahualilo dos veces a la semana, gastando gasolina en mi mueble y a veces no hay para venir. Mi molestia es que tengo infectado el catéter, tengo insuficiencia renal, necesitamos la hemodiálisis ahí, sería mejor que a los que tienen COVID les prepararan otro cuarto especial o que nos manden a otro hospital", añadió.

Por su parte, Gerardo Espinoza, con insuficiencia renal desde hace tres años, exhortó al instituto a buscar alternativas para darles pronta solución, pues ya tienen alrededor de tres semanas "batallando porque se retrasan las sesiones y las acciones de limpieza, igual nuestro temor porque somos de bajas defensas y nos atienden donde mismo que la gente con COVID".

Terapias

Tratamiento. *De acuerdo con la Secretaría de Salud, en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010, la insuficiencia renal crónica y aguda pueden ser tratadas con terapia sustitutiva renal extracorpórea conocida como hemodiálisis y sus terapias afines. *Al ser complementado con otras medidas médicas y nutricionales, pueden mejorar significativamente el pronóstico, modificar la evolución del padecimiento y favorecer las posibilidades de una mejor calidad de vida de los enfermos con insuficiencia renal.