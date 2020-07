Raymundo Capetillo sigue luchando en contra del COVID-19

El actor ingresó el día viernes anterior al hospital San Ángel Inn luego de que se le complicó tratar el virus desde casa. Este jueves se encuentra intubado, pero al parecer un medicamento que llegó el martes podría estar beneficiando su respiración.

"Ray está intubado, como lo he aclarado, porque decían en algunos medios que no, pero Ray está intubado, obviamente sedado, hoy hubo una leve pero importante mejoría, está empezando a oxigenar un poquito más, con menos apoyo de oxígeno externo, lo cual es una maravilla", detalló Tanya Roberta Bárcenas.

Sus doctores han decidido buscar también otras alternativas en el tratamiento que se ha estado utilizando, ya que al parecer, la enfermedad no está cediendo a los antibióticos que hoy le fueron entregados a Tanya, mismos que desde el sábado se le suministraban.

"La doctora dice que él está grave, está delicado, pero está estable, esto quiere decir que no ha habido hasta el día de hoy ninguna otra complicación extra, de ningún otro órgano, la neumonía que a él se le desarrolló a causa de esto es la que nos está dando mucha lata, la neumonía es la que está fuerte y no está cediendo, no ha sido del todo controlada".

Mientras tanto su familia se encuentra preocupada a la distancia, pues no les permiten estar en la clínica ya que el actor se encuentra en un área restringida de COVID-19 y está inconsciente.

"No hay manera ahorita ni de acercarse, estamos muy cortos de información aunque tenemos diálogo abierto con los doctores, con el médico del hospital, con el director del hospital, pero no te dejan estar, entonces todo a distancia".

Lo único que por el momento la familia pide es que el actor de "Amor bravío" no empeore y que sus seguidores y amigos pidan por su mejoría.

"Nosotros creemos que la oración es milagrosisima, somos una familia creyente y la verdad estamos conmovidos de tantas muestras de cariño, a pesar de que Ray no estaba pues del todo vigente en los medios, ver cómo la gente todavía lo sigue, ver cómo están atentos de él y pues nada, agradecer las muestras de cariño y que sigan rezando para que su cuerpo resista", finalizó su sobrina.