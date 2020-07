Darwin Quintero recuerda con gran cariño a Santos Laguna

El exfutbolista de Santos Laguna, Darwin Quintero, realizó una entrevista donde dejó ver su gran cariño por la institución de la Comarca Lagunera.

Quintero dijo inició mencionando que Santos Orlegi es como una familia, ya que desde que llegó al club lo hicieron sentir arropado con el trato hacia él y su familia.

“Santos Orlegi para mi es una familia, la verdad que hasta la fecha lo recuerdo mucho, muy agradecido por la oportunidad que me dieron de llegar a México, por como me trataron no solo a mi, sino a mi esposa a mi hijo en su momento”, dijo el delantero.

También habló sobre la facilidad de encariñarse del club por parte de los jugadores al llegar, ya que los albiverdes involucran a los futbolistas en todo lo que representa Santos Laguna.

“Es una institución que la verdad cuando llegas ahí te encariñas, te involucras en todo lo que es Santos”.

El involucrarse con la sociedad como parte de las actividades del equipo, causó un cambio en Darwin, algo que le ayudó a valorar todo lo positivo que le pasaba en la vida.

“Veíamos a personas discapacitadas, nuestros padrinos en Santos, la sonrisa que siempre mantenían a pesar de su estado, a pesar de su condición, te brindaban una sonrisa, te brindaban ese ver de que tú muchas veces estas bien y no estás contento, de que tienes tu cuerpo, todos tus sentidos, tienes tus piernas, tus brazos, todo está bien y por cosas pequeñas te vas para abajo y esos padrinos nos mostraban esa fortaleza de seguir adelante”.

Darwin destacó las actividades sociales ya que le hicieron cambiar su perspectiva y mentalidad en su día a día.

#LosProta



¡Darwin Quintero recuerda con mucho cariño a Santos!



En vivo https://t.co/33Oto3yRSc pic.twitter.com/czrhWHl9cI — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 9, 2020