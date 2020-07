¿Cómo identificar el acné por estrés?

El acné es un problema habitual que se suele presentarse en algún punto en la adolescencia, sin embargo, puede deberse a diversas razones además del rango de edad.

Aun cuando existen cremas, tratamientos, remedios “milagrosos”, y muchas otras forma de tratarlo, si no se ataca la problemática correcta va a fracasar. Generalmente en los adolescentes se presenta por razones hormonales, sin embargo, cuando este llega en la vida adulta suele tratarse de un caso de estrés.

Muchas veces las consecuencias del estrés no son percibidas con facilidad, debido a que es un estado que se manifiesta físicamente de formas que pueden confundirse con cuestiones de edad como las canas y las arrugas, y si estas son prematuras fácilmente solemos decir que se trata de un caso de familia, donde todos pasaron por estos cambios en la juventud.

El estrés es capaz de afectar distintas hormonas y activar las glándulas que producen sebo. Tal vez por eso notes que salen más cuando tienes problemas laborales o familiares.

De acuerdo con un estudio publicado por el The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology en el año 2017, el 47% de los adultos reportaron que el acné brotó en temporadas donde se encontraban bajo mucho estrés o ansiedad.

El acné por estrés suele presentarse en la zona T que es la más grasosa de la cara, acompañado de puntos negros, brillo, poros abiertos, puntos blancos, piel irregular y granulada.

Para este problema específico (si tu caso está más inclinado hacia lo hormonal no resultará) lo mejor es comenzar un tratamiento local tópico con sustancias como el ácido salicílico que encuentras en cualquier farmacia. Si tu acné se presenta en forma de quistes, puedes utilizar compresas calientes sobre es zona, te ayudará a reducir el enrojecimiento y el dolor.

Si el problema es muy recurrente, más allá de los momentos de estrés, los expertos sugieren cambiar los productos que utilizas ya que probablemente no te estén funcionando del todo o tengan reacciones negativas.

También es importante que duermas bien, te mantengas hidratado y cuides tu dieta. ¿Recuerdas cuando te brotaba acné en tu adolescencia luego de comer mucho helado? bueno, ahora en otra etapa de tu vida los daños en la piel se notarán aún más. Evita el consumo de azúcar lo más que puedas estés o no bajo estrés.

Si los problemas persisten, consulte a su dermatólogo de confianza.