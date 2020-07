La decisión de la cancelación llega poco después de que se estrenara la tercera parte de la ficción sobre hechicería en la plataforma de “streaming” el pasado enero.

El comunicado fue compartido a través de la cuenta oficial de Twitter de la serie protagonizada por Kiernan Shipka, el 8 de julio acompañado de nuevas imágenes de lo que está por verse.

“Todo se reduce a una última aventura escalofriante. Nuestro último capítulo llegará más adelante este año. Aquelarre para siempre”, se lee en la publicación.

