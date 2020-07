Debemos mejorar rápidamente: Toto Wolff

Sobre el papel, la escudería Mercedes viene de firmar un buen resultado en Austria, con la victoria del finlandés Valtteri Bottas y el cuarto puesto del inglés Lewis Hamilton, si bien Toto Wolff aseguró que tuvieron "la suerte de terminar la carrera".

"La fiabilidad nos causó verdadera preocupación y es algo en lo que estamos trabajando como nuestra máxima prioridad. En una temporada más corta, con un número de carreras aún por determinar, cada punto cuenta, por lo que debemos mejorar rápidamente en ese frente", expuso en declaraciones facilitadas por el equipo Mercedes.

Sus dos monoplazas sufrieron en el Red Bull Ring de Spielberg algunos problemas en los componentes eléctricos de la caja de cambios.

"Notamos el problema por primera vez el viernes e inmediatamente comenzamos a trabajar en mitigarlo para las próximas carreras, tanto en la fábrica como en la pista. Montaremos nuevos componentes este fin de semana para mejorar la situación", adelantó Wolff.

