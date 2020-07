Se ponen los trajes de personajes de los comics

En las páginas de los comics han surgido muchos superhéroes, tanto de Marvel como de DC que llegaron para quedarse conquistando varias generaciones.

Los fanáticos de hueso colorado de las historietas han hecho sus sueños realidad cada que uno de estos personajes deja el papel para volverse de carne y hueso, esto en la pantalla chica o bien en los cines.

Para el fan, ver a su héroe favorito en la piel de un actor es como si realmente el personaje cobrara vida, es por eso que a Lynda Carter la gente siempre la ha visto como Wonder Woman o Roberto Downey Junior como Iron Man.

"Para los seguidores de los comics ver a sus héroes predilectos en las pantallas es un sueño hecho realidad, es como logran conectar con ellos en un mejor plano, pues ya no los ven en papel -Comics- sino en la realidad, aunque ésta sea de ficción", dijo a El Siglo de Torreón, Arnoldo Dávila, experto en personajes.

Gracias al cine y la TV; héroes y villanos como Batman, Superman, Mujer Maravilla, Hulk, Green Arrow, Joker, Thanos, Black Canary u Hombre Hormiga han logrado un mayor impacto en la cultura popular.

Quienes admiran a la Mujer Maravilla le han agradecido a Lynda Carter y a Gal Gadot que se hayan puesto el traje para la televisión y el cine, respectivamente.

El 7 de noviembre de 1975 se estrenó en Estados Unidos la serie de Wonder Woman. El éxito fue arrollador. Carter se ganó la aceptación del público y de la crítica como la princesa Diana de la Isla Themyscira, sin embargo, a la fecha no ha podido quitarse el estigma del personaje.

Gal Gadot corrió con la misma suerte. Cuando se dio a conocer que la artista se pondría los brazaletes, varios fans dijeron que la amazona le quedaría corta, algo que no ocurrió ya que le encarna a la perfeccción.

Antes de que la también integrante de la Liga de la Justicia llegará a la pantalla chica; Batman, Robin, Batichica, Guasón, Gatúbela, Comisionado Gordon, El Pingüino y Acertijo calentaron el terreno en TV.

Cómo olvidar la serie live action de Batman que debutó en EUA en 1966. Adam West, Yvonne Craig, Burt Ward y César Romero encarnaron a Batman, Batgirl, Robin y Joker. El programa fue un suceso y un parteaguas para este tipo de personajes en la pantalla chica.

Superman, antes de arribar al cine de manera formal de la mano de Christopher Reeve en 1978, también deleitó a los fans en la televisión con una serie denominada Las Aventuras de Superman que se proyectó de 1952 a 1958. George Reeves daba vida al Hombre de acero.

En la actualidad es Henry Cavill quien se transforma en Clark Kent. Había rumores de que ya no encarnaría al personaje en proyectos futuros, sin embargo, él recién dijo que disfruta al máximo este papel y que sabe que los fans lo ven como el verdadero hijo de Krypton.

"Siempre he sido fanático de Superman. Con un personaje como ese, llevas el manto fuera del set. Se convierte en parte de tu representación pública. "Cuando conoces a niños, ellos no necesariamente me ven como Henry Cavill, pero pueden verme como Superman, y eso conlleva una responsabilidad", comentó.

Batman arribó al cine en 1990. La película la dirigió Tim Burton y fueron Michael Keaton y Jack Nicholson quienes se pusieron los trajes de Batman y Guasón. Los fans quedaron satisfechos con sus caracterizaciones.

Después de Keaton, se han transformado en el Caballero de la Noche: George Clooney, Val Kilmer Christian Bale, Ben Affleck y Robert Pattinson, aunque la película del protagonista de la saga de Crepúsculo todavía no arriba a las salas.

Dentro del universo DC; Stephen Amell, Melissa Benoist, Katie Cassidy y Brec Bassinger han realizado con la aprobación de los fans a los personajes Green Arrow, Supergirl, Black Canart y Star Girl en la pantalla chica; en cine se ha visto a Jason Momoa y Zachary Levi como Aquaman y Shazam.

Marvel inició su camino con varios proyectos de sus personajes en décadas pasadas, sin embargo, fue con la serie de Hulk, The Incredible Hulk (1978-1982) que logró reconocimiento en este rubro. Los fans se emocionaron en ese entonces por ver a los actores Bill Bixby en el papel de Bruce Banner y Lou Ferrigno en el de Hulk.

Tras varias series que fracasaron o lograron un menor impacto al esperado, los seguidores de los comics por fin pudieron ver en carne viva a los X-Men, pero en el cine. La primera película del equipo se estrenó en el año 2000.

A partir de ese año y hasta 2017, Hugh Jackman se encargó de dar vida a Wolverine. Los fanáticos decían que el actor había nacido para este personaje. Halle Berry, Patrick Stewart y Anna Paquin adquirieron las habilidades de Storm, Charles Xavier y Rogue.

En 2002, Tobey Maguire protagonizó una película sobre Spider-Man , tras el éxito se hicieron otros dos filmes con él. Años más tarde, se han convertido en el arácnido: Andrew Garfield y Tom Holland.

Sin duda, los fanáticos de hueso colorado de Marvel no olvidan 2008 que fue cuando el mundo vio en live action a Iron Man bajo el respaldo de Robert Downey Junior. Luego Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen fascinaron a la audiencia en sus roles de Capitán América, Thor, Viuda Negra y la Bruja Escarlata, ya sea en filmes sobre ellos o en los largometrajes de Los Vengadores.

En series más recientes, Marvel ha sacado de los comics a Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist y Daredevil; esto a través de Netflix.