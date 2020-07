Globos para festejar la vida

Una puerta se le cerró, pero de inmediato ella se encargó de abrirse otra. Un recorte de personal en la empresa en la que laboraba la empujó a inyectar más esfuerzo y dedicación a un negocio que ya tenía pero que trabajaba más por hobby, de eso ya hace cuatro años.

Ahora Globos Lili Ayala, es un concepto de decoración que se caracteriza por ofrecer propuestas a gran escala. Liliana Yolanda Ayala Vázquez es la mujer que se enamoró de esta actividad que la invitó a jugar con las formas infinitas que ofrecen los globos.

Relató que luego de tomar la decisión de entrarle con todo a este negocio, su papá le pagó un curso que se llevó a cabo en Monterrey en donde aprendió a manipular su materia prima con más soltura y creatividad. Así, curso tras curso Lili fue mejorando su técnica y su trabajo comenzó a ser más solicitado por los laguneros por medio de sus redes sociales.

"He ido a cursos a Guadalajara, a Ciudad de México, a Puebla, a Villa Hermosa", recordó la ya maestra de la globoflexia.

Lo que más disfruta de su trabajo, expresó Ayala Vázquez, es ver la cara de sus clientes cuando deja todo montado y listo para que arranque la celebración, "(disfruto) la emoción de que vean a sus personajes en globos, el arco de globos grande y el exceder las expectativas de la gente".

Un dinosaurio cuello alto de color morado es el trabajo más alto que ha realizado, en el cual, compartió, tuvo que manipular un aproximado de mil 200 globos.

Aunque la pandemia también golpeó su mercado, Lili se mantuvo atenta a las necesidades de la gente, y comenzó a trabajar en otros conceptos de globos, que con sus debidas medidas sanitarias, pudieran ser llevados a domicilio.

"Me puse a buscar desinfectantes, y pensé en que si ya no se iban a realizar las fiestas, debía meter el concepto de los arreglos de globos pero los grandes, no nada más el globo gigante con el nombre. Comencé a dar opciones, como ponerles número, o un personaje de globos, o el nombre para que pudiera lucir en la foto. Yo siempre les digo, que tal vez los globos no duran para siempre, pero una foto con tu arreglo de globos la vas a conservar siempre. Se queda la foto, se queda el recuerdo y la alegría de que no pasó una fecha desapercibida".

Los detalles y el distintivo extra son los puntos fuertes del trabajo de Lili, quién se describe así misma como una persona creativa, tenaz y a la que le gustan los retos.

Por último la moldeadora de los globos, mandó el mensaje de que "a pesar de esta contingencia no dejen de festejar, así sea un cumpleaños, un aniversario, lo que sea" e invitó a dejar una instantánea de la celebración, adornada, por supuesto, con una de sus creaciones.

. En cada entrega que realiza, Lili agrega un elemento sorpresa.

Lili prefiere empezar de nuevo una pieza cuando un globo no embona como debe ser.

. Después de tomar varios cursos Liliana Yolanda Ayala Vázquez se especializó en ofrecer muros y arcos en diferentes estilos.

. Las figuras de personajes tienen acabados que requieren globos en distintos formatos.

Lili trabaja de la mano de sus dos hermanos que la apoyan en cada evento.

. En las piezas más grades, Lili informó que utiliza más de mil globos.