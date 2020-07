Con detalles, entrega Simas Torreón obra de colector

Luego de las manifestaciones que realizaron la semana pasada empresarios y trabajadores del periférico, entre carretera a Santa Fe y Los Viñedos, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón finalizó los trabajos de introducción de colectores de drenaje en el tramo Rodríguez-La Joya.

Fue durante el lunes que las acciones de pavimento nuevo se completaron en su totalidad, siendo el martes por la tarde cuando comenzaron a ordenarse los alrededores para la reapertura vehicular y peatonal a la zona lateral del periférico. Finalmente, la circulación se reanudó oficialmente ayer miércoles, con apoyo por horarios de agentes de Tránsito y Vialidad.

Según las propias autoridades municipales no hubo mayores incidentes, además se mantuvieron algunos elementos de señalética para que el paso de vehículos se mantenga en orden hasta que esa lateral del periférico se encuentre totalmente habilitada.

La gerencia técnica del Simas Torreón señaló que quedan detalles pendientes en cuanto a la entrega total de la obra, mismos que deberán quedar "resueltos" en los próximos días y de cara a este mismo fin de semana. Se trata principalmente del retiro de escombros y pavimentación de un último tramo rumbo al acceso de Los Viñedos.

El organismo destacó que se trata de obras que mejorarán el drenaje de agua pluviales y sanitarias desde las colonias de la zona norte de Torreón, evitando inundaciones que en algunos casos afectaban también la circulación del propio periférico.

Por su parte, trabajadores de los negocios afectados agradecieron a las autoridades por el cumplimiento del compromiso que realizaron la semana pasada, aunque llamaron a que se haga también una limpieza de la tierra y desechos de obra en los alrededores, elementos que afectan la imagen y la operatividad de los comercios y que precisamente alejan a clientes potenciales.

"Es un favor que creo no es imposible de lograr. Si ellos nos ensuciaron aquí las entradas de los negocios, pues que nos ayuden a limpiar, no estamos hablando de nada imposible, pero son montones de tierra, piedras grandes, nos afecta demasiado en cuanto a la imagen... Pasan los vehículos y no se pueden estacionar, creemos que deben ayudarnos con eso", manifestó uno de los empleados de una bodega en la zona.

Por su parte, el regidor de Torreón, Esteban Soto, se refirió a las molestias que se generaron a unos 15 negocios del lugar con las obras del colector. Admitió que se causaron afectaciones que se añadieron además a la situación de la pandemia, pero confió en que esos proyectos sean de su beneficio directo en adelante.

"Me pongo en los zapatos de los empresarios y si le sumas el problema del COVID-19 al problema de cerrarles una vialidad, pues lógicamente la situación va a ser muy complicada para la venta... La ciudadanía te pide muchas obras, pide el tema de colectores, pide el tema de conducción de agua, te pide el tema de perforación de pozos", expuso el edil.