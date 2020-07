Levantar el primer trofeo de campeón en la historia de Santos Laguna, es un privilegio que corresponde a solamente una persona: José Francisco Gabriel de Anda, quien fue el capitán de los Guerreros en el torneo Invierno 1996, cuando por primera vez, tocaron el cielo con las manos.

"Paco" Gabriel alcanzó su plenitud futbolística al defender la camiseta de los Guerreros del Santos, muy lejos de su natal Ciudad de México, encontró en La Laguna esa catapulta que lo impulsaría a la consolidación como jugador profesional. En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, Gabriel de Anda recordó esos momentos de gloria que experimentó con los Guerreros, el cariño que le guardan los aficionados Albiverdes y su nueva faceta como comunicador, pero además como escritor, oficio en el que se ha estrenado con un objetivo muy claro: honrar a su padre.

EL INICIO

"Fue hace 25 años que llegué a Santos, en julio de 1995 y aunque el equipo no había ganado ningún título, ya había llegado a una final contra Tecos, eso hablaba de un equipo que estaba buscando hacer bien las cosas. Yo llegué a La Laguna en el 95 y enseguida, al año siguiente tuve la oportunidad de ser campeón, ser el primer capitán que levantó un trofeo de campeón en Santos y es algo que nunca lo voy a olvidar y lo llevaré con mucho orgullo siempre", comenzó.

La carrera de Francisco Gabriel de Anda como futbolista profesional, comenzó en 1993 jugando para los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de donde dio el salto hacia Santos Laguna: "fue en el régimen de transferencias de 1993 que Santos compró mi contrato, yo había hablado ya con la directiva, me hablaron del proyecto con un entrenador nuevo, que era Patricio Hernández y para mí era importantísimo, porque al final eso marcó mi carrera, di un salto de calidad y fue muy rápido, llegué, fui titular y conseguimos un título al año siguiente, ya con Alfredo Tena".

El plantel con el que contaban los Guerreros campeones en 1996, estaba repleto de calidad y de líderes, así lo rememora Francisco: "era un equipo lleno de líderes, estaban Miguel España, Benjamín Galindo, Adomaitis, Gabriel Caballero, estaba Borgetti, el mismo Pedro Muñoz, Lupe Rubio, Olaf Heredia y a mí me dio Alfredo el gafete de capitán, estaba yo muy joven y era una gran responsabilidad, pero fue de verdad un gran impulso en mi carrera".

INOLVIDABLE TARDE

Al terminar el partido en el que Santos consiguió su primera corona, superando a Necaxa en el viejo estadio Corona, vivió Gabriel de Anda uno de los momentos más importantes de su carrera, instante que guarda firmemente en su memoria: "lo llevo en el corazón, es algo muy importante para mí el haber sido el primer capitán que levantó un trofeo en la historia de Santos, es algo muy significativo. Han habido capitanes de mucha trayectoria y categoría, pero nadie me quita el gusto y el honor de haber levantado el primer trofeo en la historia de Santos, siendo además muy joven, tenía yo 25 años y es una satisfacción que voy a guardar toda mi vida", describió.

Remontándose al 22 de diciembre de 1996, "Paco" Gabriel visualiza: "hay una escena en cuanto termina el partido, yo estaba muy cerca del árbitro y salí en la toma de la televisión. Rápidamente corrió mi hermano y me abrazó, me hicieron rápido una entrevista, pero yo me desconecté por completo, no sabía como asimilarlo y lo hice hasta en la noche, cuando afuera del hotel donde nos concentrábamos regularmente, había una multitud de aficionados celebrando y ahí me di cuenta el valor que tenía ganar un campeonato con Santos, fue increíble".

"Te cae el veinte hasta mucho tiempo después. El hecho de que 25 años después de que yo llegué a Santos haya tanta gente que me recuerda, que se exprese bien de mí, que me guarde cariño, ahí te das cuenta de que trascendiste en una institución a la que aportaste un granito de arena para que hoy esté convertida en una de las instituciones más grandes del futbol mexicano. Santos fue el punto de inflexión en mi carrera", añadió.

COMUNICADOR Y ESCRITOR

Luego de pasar por importantes equipos y ser convocado a la Selección Nacional, Gabriel de Anda se retiró como jugador, pero se ha mantenido en el futbol al ser directivo de equipos como Chivas, Pachuca y León, además de acumular ocho años como comentarista deportivo. "Trabajo en ESPN que es una importante empresa y el trabajo me apasiona, porque sigo hablando de futbol, que es con lo que he vivido toda mi vida. Estoy en Futbol Picante, Los Capitanes, SportsCenter y sobre todo en las transmisiones de los partidos", describió.

El proyecto más importante de Francisco en la actualidad es su libro, "De tu mano", en el que plasma sus vivencias al lado de su padre, dejando en claro que el éxito de las personas tiene sus cimientos en casa: "es un homenaje a mi padre, un reconocimiento al vínculo padre - hijo, la paternidad bien llevada, que en mi caso fue fundamental para que yo lograra tener una carrera de futbolista profesional. Sin la presencia de mi padre, yo no hubiera tenido la oportunidad de ser futbolista profesional, no tengo ninguna duda. El libro habla de eso, de la historia de mi padre y su origen libanés, hasta las anécdotas, vivencias, experiencias de vida que tienen además el vínculo del futbol".

"Es un libro que toca valores, a veces nos alejamos de nuestros padres o los padres se alejan de sus hijos y no sabemos el daño que eso genera. Hay quien no dimensiona la importancia que tiene el apoyo, la presencia de un padre y lo que puede aportar a su hijo. Mi padre Francisco Gabriel Yazbek fue mi inspiración para este libro que por supuesto habla de futbol, pero va mucho más allá de la cancha, procuré que dejara enseñanzas por muchos caminos, muchas vertientes, es un libro cero pretencioso, fácil de leer y hoy es mi mayor orgullo", añadió.

La pandemia del coronavirus impidió la presentación oficial del libro, que estaba programada en el Centro Libanés de México, pero la venta ya está en marcha a través de sitios web de ventas y de las librerías más importantes del país. "Son anécdotas, vivencias, un montón de cosas que nos van a dejar muchas enseñanzas de la importancia del vínculo entre padre e hijos. Mi papá fue muchas veces a la Comarca Lagunera y tuvo muchos amigos, libaneses con los que compartía origen y costumbres", afirmó.

AGRADECIDO

El primer capitán de Santos que levantó un trofeo de campeón, envió un mensaje a los aficionados laguneros: "todo mi agradecimiento. Siempre que hablo de La Laguna lo hago así. Se que hay gente joven que no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de todos, tuve dos etapas en Santos y me acuerdo de todos y cada uno de los días que viví ahí, todo lo que me dieron dentro y fuera de la cancha, así que todo mi agradecimiento a la Comarca Lagunera", finalizó.