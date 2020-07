Celebra Ringo sus 80 años con fiesta virtual

Ringo Starr festejó el pasado martes su cumpleaños número 80 y lo hizo de una manera muy especial, ya que ofreció un concierto virtual a lado de sus amigos, solidario con lo que vive el mundo hoy con respecto a la pandemia, pero sobre todo lleno de amor y paz.

El exBeatle abrió las puertas de su estudio el cual se encuentra en su hogar y le dio la bienvenida a sus amigos como Sherly Crow, Joe Walsh, Bob Geldof, Joe Walsh, Ben Harper y por supuesto no podría faltar su casi hermano de mil batallas, Paul McCartney.

Pero eso no fue todo, ya que durante las transmisión de lo que él llamo Ringo's Big Birthday Show, el baterista como ya es su costumbre también hizo obra social y lo recaudado con este evento se llevará a organizaciones que están luchando contra el Covid-19 en el servicio sanitario de Reino Unido , así mismo como apoyar al movimiento Black Lives Matter.

La primera en aparecer para interpretar una energética versión Come Together fue Sheila E, quien estuvo acompañada por el mismo festejado en su batería. Luego de esto vinieron las felicitaciones correspondientes y los abrazos en su sana distancia, para que el diera paso a Sherly Crow quien cantó All you need is love y mostrado su capacidad instrumentista y vocal.

Fue el turno de Joe Walsh, quien se fue a los inicios de Ringo como músico en el Cuarteto de Liverpool para dar una versión de Boys, la cual el exEagle mostró su poderío ritmico. Uno de los momentos claves durante la "fiesta de cumpleaños" fue cuando Ben Harper y Dave Grohl salieron a cuadro para homenajear a Ringo con Down and Out, pieza del propio Starr. Y es que bien se sabe la admiración que le tiene el líder de los Foo Figthers a The Beatles.

Entre los números musicales, Ringo fue subiendo fotos de su familia.