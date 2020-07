Quiero pedirles que no jueguen con su propia salud: Andrés Iniestra a aficionados de Pumas

Andrés Iniestra habló en conferencia de prensa y lo hizo de manera diferente. El "Lobo" respondió a los cuestionamientos ya como nuevo capitán de los Pumas.

El jugador universitario habló sobre la nueva responsabilidad que le asignaron compañeros y cuerpo técnico para portar el gafete durante el Apertura 2020.

"Estoy muy contento, muy feliz de esta oportunidad, de la confianza que me brindan de portar el gafete. Es una responsabilidad fuerte por los jugadores que han pasado por ahí y obviamente tomando la experiencia de mis compañeros mayores", declaró.

El mediocampista universitario mandó un mensaje a los aficionados que se dieron cita este martes en Ciudad Universitaria para recibir al equipo, previo a su partido ante el América en la Copa Por México.

"Nos encanta el apoyo de la afición con nosotros, pero también quiero pedirles que no jueguen con su propia salud. Es un tema muy fuerte que no es de risa, no es de broma y es algo muy serio. Pedir que tomen precaución y no se expongan", aseveró.

Las negociaciones entre directiva y jugadores para llegar a un acuerdo salarial siguen en marcha, pero Iniestra señaló que sea una disputa entre ambos "bandos".

"No es que estemos contentos o enojados, es llegar a un punto medio porque somos personas con familias, muchos pagan colegiaturas, hipotecas y ayudar lo más posible al club y no perjudicar a algunos compañeros. No es si ganas mucho o poco porque eso te lo has ganado con años de trabajo y nosotros estamos dispuestos a ayudar a la institución y ver cuánto se puede bajar un sueldo o diferir un pago y estamos en sintonía", explicó.