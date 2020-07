Entrega Simas Torreón colectores de drenaje en tramo Rodríguez-La Joya

Luego de las manifestaciones que realizaron la semana pasada empresarios y trabajadores del periférico, entre carretera a Santa Fe y Los Viñedos, el Simas Torreón entregó finalmente el proyecto de introducción de colectores de drenaje en el tramo Rodríguez-La Joya.

Fue durante el lunes que las acciones de pavimento nuevo se completaron en su totalidad, siendo el martes por la tarde cuando comenzaron a ordenarse los alrededores para la reapertura vehicular y peatonal a la zona lateral del periférico, finalmente la circulación se reanudó oficialmente este miércoles y con apoyo por horarios de agentes de Tránsito y Vialidad.

No obstante, la Gerencia Técnica del Simas Torreón señaló que quedan detalles pendientes en cuanto a la entrega total de la obra, mismos que deberán de quedar "resueltos" en los próximos días y de cara a este mismo fin de semana.

Por su parte, trabajadores de los negocios afectados agradecieron a las autoridades por el cumplimiento del compromiso que realizaron la semana pasada, aunque llamaron a que se haga también una limpieza de la tierra y desechos de obra en los alrededores, elementos que afectan la imagen y la operatividad de los comercios y que precisamente alejan a clientes potenciales.

"Es un favor que creo no es imposible de lograr, si ellos nos ensuciaron aquí las entradas de los negocios, pues que nos ayuden a limpiar, no estamos hablando de nada imposible, pero pues son montones de tierra, piedras grandes, nos afecta demasiado en cuanto a la imagen... Pasan los vehículos y no se pueden estacionar, creemos que deben de ayudarnos con eso", señaló uno de los empleados de una bodega en la zona.