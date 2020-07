En el Día del Cine Mexicano se expondrán cortos hechos por niños

Para la próxima edición del Día del Cine Mexicano, a mediados de agosto, se ha contemplado la exhibición online de cortometrajes hechos por niños.

Lola Díaz González, subdirectora de distribución y promoción nacional del Instituto Mexicano de Cinematografía, informó que la selección se está realizando con iniciativas que trabajan con infantes.

"Para poner algunos de los cortos hechos por niños en Filmin Latino, (la plataforma) tiene una sección llamada Niños y hay control parental para que vean los contenidos", indicó.

El anuncio se dio durante la mesa de trabajo Apoyo al cine para las infancias, que buscó propuestas para ser incorporadas en las siguientes convocatorias del Fidecine.

En la misma hubo consenso de crear una convocatoria para proyectos enfocado a ese sector poblacional que representa más del 30 por ciento en México.

María Novaro, directora del Imcine, recordó que no se ha cumplido con acuerdos internacionales para hacer valer los derechos infantiles de las audiencias.

"Todo eso (los acuerdos) nos los hemos pasado por el arco dle triunfo. Es armar un tipo de apoyo en el fideicomiso que nunca se ha dado, que nunca se ha atendido y significa un hueco enorme en la cinematografía en nuestro país, hay que recuperar ese rezago y la gente incursione en esta área", señaló.

La especialista Nadia González propuso que desde el artículo 33 de la Ley Federal de Cinematografía debe colocarse cines para audiencias infantiles y adolescentes.

"No es un género, es un público, es casi el 33 por ciento de la población mexicana y tienen derechos como audiencias, siendo el primero tener un cine que los represente, que hable por ellos y esté centrado en su figura.

"Hay que recordar que EUA no firmó la convención de los derechos de las infancias y por eso no tiene la obligación de tener al niño en el centro de producción y ese (modelo) es el que rige al cine comercial en el mundo y no permite que florezca un cine para niños en el marco de los derechos", subrayó.

En la mesa participaron, entre otros, los cineastas Mike Uriegas ("El ángel en el reloj"), Jesús Magaña ("El alien y yo") y Jorge Estrada ("La revolución de Juan Escopeta").