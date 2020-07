Anuncia Uber nuevo servicio de entrega de abarrotes

Para los que aún tienen la oportunidad de quedarse en casa o simplemente prefieren las entregas en su domicilio en lugar de tener que ir ellos mismos a comprar, Uber anunció que está lanzando un servicio de entrega de abarrotes en Canadá y algunos países de América Latina.

Uber está dando un paso importante para entrar a este mercado luego de la aprobación de la adquisición mayoritaria de Cornershop una empresa de origen chileno que tiene el mayor porcentaje de clientes y ventas en la categoría en países como Chile, México, Perú, Canadá, Brasil y Colombia. Sin embargo, en comunicado la compañía aclaró: "Esta integración no incluye a México, en donde Uber y Cornershop continúan colaborando con la autoridad reguladora, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), en el proceso de evaluación correspondiente para llegar a una pronta resolución sobre la transacción". En los países en donde si comenzarán a operar, no se lanzará una nueva plataforma para que los usuarios puedan solicitar sus compras sino que estará disponible a través de la aplicación principal de Uber y Uber Eats.

"Los clientes verán la entrega de alimentos disponible en las tiendas de comestibles locales y podrán recibir sus pedidos en tan solo una o dos horas", aseguró el jefe de producto de Uber Eats, Daniel Danker.

Los clientes podrán comprar diferentes productos y utilizar el mismo medio de pago que ya tienen registrado en sus apps de Uber. También podrán programar la fecha y la hora para recibir el pedido. Desde hoy el servicio está disponible en 19 ciudades de América Latina y Canadá. Y, señaló la empresa, tienen planeado que, a finales de este mes, la opción esté disponible en los Estados Unidos, en donde los usuarios que formen parte de los servicios de suscripción de Uber, Rider Pass y Eats Pass podrán acceder ofertas como entregas gratuitas en ciertos pedidos. El camino no es sencillo pues, aunque ya son una compañía reconocida, son varios los servicios disponibles para la entrega de abarrotes. Además, los mismos supermercados suelen contar con su propia plataforma de compras en línea. Aun así este modelo no ha convencido del todo a los consumidores que prefieren ir directamente a las tiendas principalmente por temor a pagar de más o que sus víveres no lleguen a tiempo.

Al parecer la empresa está buscando nuevos modelos de negocio y también afianzar sus operaciones en los que ya trabaja pues tan solo este lunes se dio a conocer que compararía la compañía Postmates por un monto de 2 mil 650 millones de dólares. Uber está luchando por expandir sus opciones de entrega de alimentos a medida que la pandemia de coronavirus continúa golpeando su negocio principal de transporte de pasajeros. De acuerdo con su último informe de ingresos su negocio de viajes disminuyó aproximadamente un 80% tan solo en el mes de abril y ahora que el número de contagios está aumentando en muchas partes sus pérdidas en esta área podrían seguir aumentando.

Sin embargo, su servicio de entrega de alimentos experimentó un crecimiento bruto de las ventas del 54% durante su primer trimestre fiscal. Las cifras de la compañía revelan que la entrega de comida ha visto una aceleración en la demanda desde mediados de marzo, con un crecimiento bruto de 89% tan solo en el mes en abril. Aunque cabe decir que su éxito no ha estado garantizado, pues a pesar de la contingencia Uber Eats no consiguió buenos resultados en ocho países en donde tomaron la decisión de cerrar sus operaciones. Sobre la compra de Postmates Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, señaló en un comunicado: "Uber y Postmates han compartido durante mucho tiempo la creencia de que plataformas como las nuestras pueden impulsar mucho más que solo la entrega de alimentos pueden ser una parte muy importante del comercio local y las comunidades, lo que es aún más importante durante crisis como la ocasiona por el COVID-19".